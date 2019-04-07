Минспорт признал удовлетворительным выступление биатлонистов в сезоне

«Совет, в составе которого были заслуженные тренеры СССР и РФ Виктор Маматов, Николай Гудин, Александр Грушин, признал итоги прошедшего сезона удовлетворительными и выдал некоторые рекомендации для подготовки к сезону-2019/2020. Вся информация вместе с рекомендациями тренерского совета СБР будет обобщена и заслушана на заседании правления Союза биатлонистов, которое состоится 15—16 апреля в Москве», — говорится в сообщении.

По итогам Кубка мира сборные России сохранили максимальные квоты на следующий сезон, заняв 4-е места в Кубке наций. Лидер национальной команды Александр Логинов занял второе место в общем зачете. На девяти этапах Кубка мира сборная России завоевала 11 медалей (три золотых, две серебряные и шесть бронзовых). Также россияне завоевали два серебра и одну бронзу на чемпионате мира в Швеции, результаты которого шли в зачет КМ-2018/19.