Одной из сильнейших русских биатлонисток нужно взять кредит, чтобы выступить за сборную. В чем дело?
Она должна была вернуть деньги IBU еще в январе.
Она должна была вернуть деньги IBU еще в январе.
Дисквалификация Екатерины Глазыриной, пожалуй, самая загадочная в истории мирового биатлона. Ее результаты с декабря 2013 года по февраль 2017 были аннулированы, после отстранения она ждала от IBU приговора еще 15 месяцев, а затем получила бан сроком на два года. Но все по порядку.
В декабре 2016 года в докладе старого, но не доброго знакомого Ричарда Макларена промелькнула рабочая переписка Григория Родченкова, в которой упоминалась некая биатлонистка. Там рассказывается, что незадолго до игр в Сочи эта спортсменка на «Ижевской винтовке» сдала положительную пробу на стероиды, которые входили в состав «коктейля Родченкова». Но по решению руководства эти пробы скрыли.
Непонятки наступили уже в Сочи. В индивидуальной гонке Катя заняла 61-е место, а затем была включена в состав эстафеты. Правда, за несколько часов до гонки ее заменили на Екатерину Шумилову. Той, по словам тренеров, лучше подходила трасса
Глазырина тогда остро отреагировала на это решение в соцсетях. Эту историю помнят до сих пор.
«Не команда, а… Спасибо всем, кто был рядом эти четыре года. Кто разделял радость побед, поддерживал и подбадривал, когда были поражения, неудачи и травмы. Спасибо всем, кто верил. Все будет завтра. Дело даже не в моей форме. Все решила погода», — написала тогда на эмоциях спортсменка.
После Олимпиады ее надолго убрали из сборной, но к сезону 2014/15 вернули. И на этапе Кубка мира в Хохфильцене она заняла в пасьюте второе место. Следующий сезон Катя пропустила по причине беременности, но позже снова вернулась в команду. Ничего сверхъестественного не показывала, но все также проявляла себя эстафетным бойцом.
А в декабре 2016 года был оглашен доклад Макларена, и все поняли, что дело плохо. Глазырина пропустила две эстафеты в Поклюке и Рупольдинге (без объяснения причин), хотя в личных гонках участвовала. Но оно и понятно. Это была перестраховка. В случае дисквалификации
В конце января Катю все же проверили в эстафете и заявили на чемпионат мира в Хохфильцене. И она должна была бежать спринт, но до старта ее заменили на Ирину Услугину. Тогда невнятное объяснение Александра Касперовича о том, что это тактический ход, уже не убеждало. Потом тренер исправился и сослался на небольшие проблемы со здоровьем, а затем Глазырина была отстранена. И все это произошло за несколько часов.
И только спустя два года Катя рассказала в интервью «Матч ТВ», как все было в тот день.
«Я сбегала на зарядку, поела и отдыхала. Потом заходит Норицын и говорит: “Так и так, тебя отстранили, Услугина едет на ЧМ бежать вместо тебя”. То есть она уже была в пути, а потом мне только сказали. Собрала вещи, вечером уехала».
Все тогда не понимали, почему же ее вообще привезли на чемпионат мира и позволили выступать на Кубке мира. Просто у IBU, кроме сомнительной переписки Родченкова, больше не было никаких доказательств и они ждали, когда эти предположения подтвердит база данных Московской антидопинговой лаборатории. Но потом случились все эти обыски австрийской полиции и решение по спортсменке приняли прямо на месте.
Да, странно, что те 15 месяцев отстранения ей не зачли, а потом и вовсе возникло ощущение, что процесс в деле Глазыриной сильно затянулся и про спортсменку все вспомнили, когда Андерс Бессеберг подал в отставку.
Толком, почему и за что россиянку дисквалифицировали, не знает даже она сама.
«Дисквалифицировали за то, что я не знала, что принимаю. Вроде как поэтому мне дали два года. На то, чтобы вскрыть пробы, уходит не год и не два. На тот момент нам говорили хранить антидопинговые бланки три месяца. Почему сейчас говорят 10 лет хранить? Почему тогда мы не знали об этом? После сезона я брала их все и выкидывала. Если бы они у меня были, у меня были бы доказательства чего-то».
Но, несмотря на весь этот ад и отсутствие проблесков в суде, она продолжала тренироваться самостоятельно. Ездила на Алтай, клеила себе мишени, пристреливалась, разминалась и все в таком духе. Тренировочные планы Кате составлял муж. В таких условиях кто угодно мог все бросить и помахать спорту рукой, но она этого не сделала. Вся проделанная работа вылилась в победу на прошедшем чемпионате России в Тюмени.
Многие в 2017-м не верили в то, что она сможет вернуться в прежнюю форму, ссылаясь на возраст (Глазыриной в апреле исполнится 32 года) и бешеный уровень конкуренции в российской команде. А она лихо утерла всем нос. У Кати есть провисы
А еще денег. Дисквалификация закончилась, а долг в 31 тысячу евро спортсменка пока не выплатила. Хотя должна была сделать это в январе. Пока не понятно, как будет действовать СБР и есть ли
«Понятно, что никто эти деньги выплачивать не будет. Получается, мне идти брать кредит, чтобы выплатить эти деньги? Я эти деньги не украла. Понятно, правила есть правила, я должна их соблюдать и вернуть деньги», — сказала Глазырина.
Теперь от этих денег зависит ее возвращение. Если федерация никак не поможет, то кредит единственный выход. Но после всего, что она уже сделала для продолжения своей биатлонной карьеры, будет обидно остановиться
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