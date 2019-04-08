Одной из сильнейших русских биатлонисток нужно взять кредит, чтобы выступить за сборную. В чем дело?

Источник: Sport24

Дисквалификация Екатерины Глазыриной, пожалуй, самая загадочная в истории мирового биатлона. Ее результаты с декабря 2013 года по февраль 2017 были аннулированы, после отстранения она ждала от IBU приговора еще 15 месяцев, а затем получила бан сроком на два года. Но все по порядку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BRoMq_FDVCS/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRoMq_FDVCS/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Алексей Филиппов/РИА Новости. #СборнаяРоссии #Биатлон #Глазырина #Снег #Солнце</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rsportru/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> rsportru</a> (@rsportru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-14T18:10:18+00:00">14 Мар 2017 в 11:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре 2016 года в докладе старого, но не доброго знакомого Ричарда Макларена промелькнула рабочая переписка Григория Родченкова, в которой упоминалась некая биатлонистка. Там рассказывается, что незадолго до игр в Сочи эта спортсменка на «Ижевской винтовке» сдала положительную пробу на стероиды, которые входили в состав «коктейля Родченкова». Но по решению руководства эти пробы скрыли.

Непонятки наступили уже в Сочи. В индивидуальной гонке Катя заняла 61-е место, а затем была включена в состав эстафеты. Правда, за несколько часов до гонки ее заменили на Екатерину Шумилову. Той, по словам тренеров, лучше подходила трасса из-за изменения погодных условий.

Глазырина тогда остро отреагировала на это решение в соцсетях. Эту историю помнят до сих пор.

«Не команда, а… Спасибо всем, кто был рядом эти четыре года. Кто разделял радость побед, поддерживал и подбадривал, когда были поражения, неудачи и травмы. Спасибо всем, кто верил. Все будет завтра. Дело даже не в моей форме. Все решила погода», — написала тогда на эмоциях спортсменка.

После Олимпиады ее надолго убрали из сборной, но к сезону 2014/15 вернули. И на этапе Кубка мира в Хохфильцене она заняла в пасьюте второе место. Следующий сезон Катя пропустила по причине беременности, но позже снова вернулась в команду. Ничего сверхъестественного не показывала, но все также проявляла себя эстафетным бойцом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/1x681oSROH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/1x681oSROH/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Верим, что в новом сезоне к уже завоеванным наградам Екатерина добавит новые! Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости. #Глазырина #биатлон #деньрождения</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rsportru/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> rsportru</a> (@rsportru) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-04-22T14:08:49+00:00">22 Апр 2015 в 7:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А в декабре 2016 года был оглашен доклад Макларена, и все поняли, что дело плохо. Глазырина пропустила две эстафеты в Поклюке и Рупольдинге (без объяснения причин), хотя в личных гонках участвовала. Но оно и понятно. Это была перестраховка. В случае дисквалификации кого-то из команды следует аннулирование результата, а сборная теряет очки в Кубке наций.

В конце января Катю все же проверили в эстафете и заявили на чемпионат мира в Хохфильцене. И она должна была бежать спринт, но до старта ее заменили на Ирину Услугину. Тогда невнятное объяснение Александра Касперовича о том, что это тактический ход, уже не убеждало. Потом тренер исправился и сослался на небольшие проблемы со здоровьем, а затем Глазырина была отстранена. И все это произошло за несколько часов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BQVeLsADWs2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQVeLsADWs2/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Победу одержала Габриэла Коукалова. Чемпионат мира 2017. Хохфильцен (Австрия). Спринт. Женщины. 1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 19:12.6 (0) 2. Лаура Дальмайер (Германия) +4.0 (0) 3. Анаис Шевалье (Франция) +25.1 (0) 15. Ирина Услугина +1:03.6 (0) 16. Татьяна Акимова +1:05.6 (1) 24. Ирина Старых +1:18.1 (1) 33. Светлана Слепцова +1:39.7 (1) #hochfilzen2017 #biathlon #биатлон</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/russianbiathlon/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Союз биатлонистов России</a> (@russianbiathlon) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-10T15:06:21+00:00">10 Фев 2017 в 7:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И только спустя два года Катя рассказала в интервью «Матч ТВ», как все было в тот день.

«Я сбегала на зарядку, поела и отдыхала. Потом заходит Норицын и говорит: “Так и так, тебя отстранили, Услугина едет на ЧМ бежать вместо тебя”. То есть она уже была в пути, а потом мне только сказали. Собрала вещи, вечером уехала».

Все тогда не понимали, почему же ее вообще привезли на чемпионат мира и позволили выступать на Кубке мира. Просто у IBU, кроме сомнительной переписки Родченкова, больше не было никаких доказательств и они ждали, когда эти предположения подтвердит база данных Московской антидопинговой лаборатории. Но потом случились все эти обыски австрийской полиции и решение по спортсменке приняли прямо на месте.

Да, странно, что те 15 месяцев отстранения ей не зачли, а потом и вовсе возникло ощущение, что процесс в деле Глазыриной сильно затянулся и про спортсменку все вспомнили, когда Андерс Бессеберг подал в отставку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcjvbmKFYeE/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcjvbmKFYeE/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Но ничто не указывает на то, что СБР был в это вовлечен — Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов был вовлечен в это? — Это предположение, на данный момент оно не доказано. Федерация лыжных видов спорта (FIS) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) встретится с Международным олимпийским комитетом (МОК) в Лозанне в четверг, и я надеюсь, тогда мы получим новые доказательства. Сейчас у нас есть отчет комиссии Самуэля Шмида с показаниями свидетеля в нем», — сказал Бессеберг. Чиновник также отметил, что на данный момент ведутся расследования еще по нескольким россиянам. Их имена пока не оглашаются. #sport#bi_athlon #biathlon #biathlin_w#спорт#биатлон#бессеберг #олимпиада</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bi_athlon/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> [В] БИАТЛОНЕ</a> (@bi_athlon) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-11T10:23:10+00:00">11 Дек 2017 в 2:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Толком, почему и за что россиянку дисквалифицировали, не знает даже она сама.

«Дисквалифицировали за то, что я не знала, что принимаю. Вроде как поэтому мне дали два года. На то, чтобы вскрыть пробы, уходит не год и не два. На тот момент нам говорили хранить антидопинговые бланки три месяца. Почему сейчас говорят 10 лет хранить? Почему тогда мы не знали об этом? После сезона я брала их все и выкидывала. Если бы они у меня были, у меня были бы доказательства чего-то».

Но, несмотря на весь этот ад и отсутствие проблесков в суде, она продолжала тренироваться самостоятельно. Ездила на Алтай, клеила себе мишени, пристреливалась, разминалась и все в таком духе. Тренировочные планы Кате составлял муж. В таких условиях кто угодно мог все бросить и помахать спорту рукой, но она этого не сделала. Вся проделанная работа вылилась в победу на прошедшем чемпионате России в Тюмени.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bdj9WSGDlIp/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bdj9WSGDlIp/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/katya_glaz/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Glazyrina Katya</a> (@katya_glaz) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-05T08:56:10+00:00">5 Янв 2018 в 12:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Многие в 2017-м не верили в то, что она сможет вернуться в прежнюю форму, ссылаясь на возраст (Глазыриной в апреле исполнится 32 года) и бешеный уровень конкуренции в российской команде. А она лихо утерла всем нос. У Кати есть провисы из-за отсутствия соревновательной практики и полноценных тренировок, но даже в не лучшей своей форме она легко обыграла всех нынешних сборниц, за исключением Юрловой-Перхт. Так что ее возвращение в основную команду страны — вопрос времени.

А еще денег. Дисквалификация закончилась, а долг в 31 тысячу евро спортсменка пока не выплатила. Хотя должна была сделать это в январе. Пока не понятно, как будет действовать СБР и есть ли какая-то помощь в таких случаях.

«Понятно, что никто эти деньги выплачивать не будет. Получается, мне идти брать кредит, чтобы выплатить эти деньги? Я эти деньги не украла. Понятно, правила есть правила, я должна их соблюдать и вернуть деньги», — сказала Глазырина.

Теперь от этих денег зависит ее возвращение. Если федерация никак не поможет, то кредит единственный выход. Но после всего, что она уже сделала для продолжения своей биатлонной карьеры, будет обидно остановиться из-за этого. Тем более что в расширенный состав на новый сезон Глазырина уже попала.