Шипулин: Хованцев — прекрасный тренер, но он слишком много на себя взял

«Хованцев является прекрасным тренером и специалистом, но на мой взгляд, проблема заключается в том, что в этом сезоне он слишком много на себя взял. Фактически он отвечал и за всю сборную, был старшим тренером мужской команды, отвечал за юниоров. Мне кажется, что если бы он, например, сконцентрировался только на мужской команде, то и ему было бы проще, и результат мог быть лучше.