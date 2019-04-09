Шипулин назвал причину своего ухода из биатлона

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Антон Шипулин ушел из биатлона в конце прошлого года. Перед этим фамилия спортсмена попала в список подозреваемых в употреблении допинга, напоминает «Уралинформбюро».

«Я ни один раз говорил о том, что не вижу себя тренером. Не каждый олимпийский чемпион и титулованный спортсмен может стать хорошим тренером», — приводит портал Rusbiatlon слова Антона Шипулина.

Бывший спортсмен при этом подчеркнул, что готов с удовольствием работать с детьми и проводить открытые тренировки.

При этом Антон Шипулин признал, что не всем доволен в своей карьере. По его словам, ему не хватило личных медалей чемпионата мира и Олимпиады (он побеждал на этих турнирах только в эстафете — прим. ред.).

«Думаю, будет правильным сказать, что я все-таки мог добиться большего», — заключил он.