Шипулин назвал причину своего ухода из биатлона
Завершивший спортивную карьеру Антон Шипулин рассказал, почему не остался в биатлоне. По его словам, он никогда не видел себя в роли наставника.
Завершивший спортивную карьеру Антон Шипулин рассказал, почему не остался в биатлоне. По его словам, он никогда не видел себя в роли наставника.
Антон Шипулин ушел из биатлона в конце прошлого года. Перед этим фамилия спортсмена попала в список подозреваемых в употреблении допинга, напоминает «Уралинформбюро».
«Я ни один раз говорил о том, что не вижу себя тренером. Не каждый олимпийский чемпион и титулованный спортсмен может стать хорошим тренером», — приводит портал Rusbiatlon слова Антона Шипулина.
Бывший спортсмен при этом подчеркнул, что готов с удовольствием работать с детьми и проводить открытые тренировки.
При этом Антон Шипулин признал, что не всем доволен в своей карьере. По его словам, ему не хватило личных медалей чемпионата мира и Олимпиады (он побеждал на этих турнирах только в эстафете — прим. ред.).
«Думаю, будет правильным сказать, что я
Антон Шипулин после ухода из спорта заявил о намерении побороться за мандат депутата Госдумы от Серовского избирательного округа Свердловской области. Стоит отметить, что его решение раскритиковал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который саркастически заметил, что уроженцу Тюмени «больше идти некуда (кроме Госдумы), везде же надо работать».