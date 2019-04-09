Состав сборной России по биатлону на следующий сезон будет утвержден 15—16 апреля

На главном турнире минувшего сезона — чемпионате мира в шведском Эстерсунде — сборная России завоевала три медали (две серебряные и бронзовую), последний раз столько наград у команды было в 2011 году. Лучшим в сборной стал Александр Логинов, на его счету две медали чемпионата мира и второе место в общем зачете Кубка мира.