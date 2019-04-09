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13:46 (мск), источник: ТАСС

Состав сборной России по биатлону на следующий сезон будет утвержден 15—16 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Состав кандидатов в основную и резервную сборные России и тренерский состав национальной команды на следующий сезон будет утвержден на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) 15—16 апреля. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Источник: РИА "Новости"

На заседании правления СБР также будут подведены итоги минувшего сезона.

Тренерский совет СБР 1 апреля утвердил расширенный состав кандидатов в основную и резервную сборные страны на следующий сезон, в мужскую и женскую команды вошло по 22 биатлониста.

На главном турнире минувшего сезона — чемпионате мира в шведском Эстерсунде — сборная России завоевала три медали (две серебряные и бронзовую), последний раз столько наград у команды было в 2011 году. Лучшим в сборной стал Александр Логинов, на его счету две медали чемпионата мира и второе место в общем зачете Кубка мира.

Главным тренером сборной России является Анатолий Хованцев. Глава СБР Владимир Драчев ранее отмечал, что специалист будет работать до Олимпийских игр 2022 года в Пхёнчхане.

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