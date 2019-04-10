Драчев о возможном включении Глазыриной в сборную: Есть несколько вопросов

Источник: Р-Спорт

Глазырина была признана виновной в применении запрещенных веществ в мае 2018 года и была дисквалифицирована антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) на два года, начиная с февраля 2017 года, когда был вынесен вердикт о временном отстранении ее от соревнований.

Одним из обязательных пунктов для выступления на международной арене для Глазыриной является возвращение призовых Международному союзу биатлонисту (IBU). Как признавалась сама спортсменка, ее долг составляет порядка 31 тысячи евро, и у нее нет возможности вернуть эти средства.

«Глазырина пока проходит УМО, ничего не могу сказать. Это чемпионка России, пока она в расширенном составе, но у нас есть несколько вопросов. Будем обсуждать», — сказал Драчев журналистам, говоря о перспективах включения биатлонистки в состав сборной России. Драчев не стал конкретизировать эти «вопросы».