Русских лыжников хотят превратить в биатлонистов. На это нужны большие деньги

Источник: Sport24

С приходом в СБР Владимира Драчева наш биатлон начал переживать интересные времена. Начиная с критериев отбора и заканчивая скандальными новостями. На этом фоне даже плохие результаты спортсменов становились неважными. А еще в столе СБР очевидно лежит много накиданных, но пока нереализованных идей, которые время от времени мы слышим от президента.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BryNjmAByx3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BryNjmAByx3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Историческая сцена Бетховенский зал 24 декабря 2018 г программа концерта « Дуэт Моцарта и Россини для шести солистов и оркестра « наслаждался прекрасной музыкой. Получил эстетическое наслаждение!!!! ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/drachev_vladimir/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vladimir Drachev</a> (@drachev_vladimir) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-24T21:06:40+00:00">24 Дек 2018 в 1:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вашему вниманию еще одна.

«У нас давно есть желание попробовать лыжников в биатлоне. Но просто так перейти в состав сборной страны по биатлону они не могут, потому что у них нет лицензий, они не могут быть аттестованы как биатлонисты. Для этого надо найти внебюджетные средства, к примеру, Олимпийского комитета России, для создания экспериментальной команды. Как только они выступят на чемпионате России, завоюют очки, то смогут попасть и в национальную команду.

Если кто-то один к Олимпиаде сумеет выстрелить, то это уже будет эффективно. Но речь идет о больших деньгах. Время есть, но если еще год потеряем, то делать экспериментальную команду будет бессмысленно, — цитирует Драчева ТАСС.

Естественно, без денег дальше идеи дело не дойдет, но даже сейчас все звучит серьезно и убедительно. Уверена, что при желании СБР всем объяснить нужность такой группы точно сможет. Может, уже и план реализации успели набросать.

На самом деле, задумка Драчева понятна. В Пекине сборная должна что-то выиграть. И одной медалью мы сыты точно не будем. Сейчас в команде хороших бегунков пересчитать по пальцам: Александр Логинов, Матвей Елисеев (в свои лучшие дни) да Светлана Миронова. Остальные далеко от элиты и должно случиться чудо, чтобы за три года они смогли прибавить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvtDgPzBoy1/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvtDgPzBoy1/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Но пять штрафных кругов – очень много. – Болельщики с интересом следили за вашим противостоянием с Евгением Гараничевым на последнем круге. Как все сложилось? – У меня, видимо, осталось чуть больше сил на финишный подъем. Выдал небольшой спурт. Там достаточно было сделать просвет метров 5-6. Его хватило. – В конце сезона у вас стрельба стала менее стабильной. В чем причина? – Пока сложно сказать. Нужно сесть, проанализировать. А времени нет – у нас старты каждый день», – рассказал Логинов. Источник — Тюменская арена #биатлон#спорт#биатлонраша#кубокмира#осло#холменколлен#биатлоннаясемья#ветербиатлона#biathlon#biathlonrussia#мойбиатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #зима #инстаграм#кубокмира2019 #биатлон2019#всенаматч #всенабиатлон #сборнаяроссии #Россиявсехпобедит#чемпионатроссии#тюмень#межсезонье2019</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_russia_/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Биатлон</a> (@biathlon_russia_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-01T07:08:13+00:00">1 Апр 2019 в 12:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А теперь представьте, что находится в королевстве Елены Вяльбе пара-тройка талантливых лыжников, которые не выдержали конкуренции и остались за бортом первой команды. Бегают они себе, понимают, что вряд ли смогут сместить Александра Большунова и Наталью Непряеву и начинают задумываться о переходе в биатлон. И тут как тут уже для них все условия. Только приходи, а стрелять научат.

Да, получается мало у кого. Обычно лыжникам сложно бороться с биатлонистами даже на дистанции. Я не говорю уже о работе на рубеже. Вот и болтаются они в конце протоколов и остаются незамеченными. Но есть и позитивные примеры.

На ум сразу же приходит норвежец Ларс Бергер. Его все упорно гнали в лыжные гонки, где он достиг куда более выдающихся успехов, но он предавать биатлон не захотел. Отнести к элите Бергера трудно (из-за проблем со стрельбой), правда, куча подиумов на этапах Кубка мира, четыре серебра и одно золото на чемпионате мира говорят об обратном.

Из лыж в биатлон перешли и знаменитые шведки Магдалена Форсберг и Анна-Карин Улофссон-Зидек. Легенда мирового биатлона Форсберг шесть раз возглавляла общий зачет Кубка мира и столько же раз побеждала на чемпионатах мира, а Улофссон выигрывала не только чемпионат мира, но и олимпийское золото в масс-старте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfVX5drHjkO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfVX5drHjkO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Snart dags för herrarnas masstart här i Pyeongchang. Tre svenskar på startlinjen, håll tummarna!? @eurosportse</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mmagdalenaforsberg/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Magdalena Forsberg</a> (@mmagdalenaforsberg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-18T10:02:20+00:00">18 Фев 2018 в 2:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Частый обмен спортсменами происходит в сборной Германии. Особенно в женской ее части. Когда к команде присоединилась двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и призер других топовых турниров Эви Захенбахер-Штели, то в спортивном мире все были в шоке. Особо отличиться ей в биатлоне мира не удалось, но победа в эстафете на этапе в Сочи все же в копилке Эви есть.

А вот у серебряной призерки Олимпиады в Ванкувере Мириам Нойройтер (Гесснер) в биатлоне получилось куда лучше. Десять подиумов на этапах Кубка мира и два золота с чемпионата мира — солидно. Ей прочили блестящую карьеру, но череда болезней заставили Мири уйти из спорта.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvOmNn2A21i/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvOmNn2A21i/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/miriamneureuther/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Miri Neureuther</a> (@miriamneureuther) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-20T11:15:03+00:00">20 Мар 2019 в 4:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из ныне действующих громко пошумела в этом сезоне Дениз Херрман. Немка шесть раз поднималась на подиумы в лыжных гонках и даже имеет бронзу с игр в Сочи. Но по лыжным меркам результаты скромные. А вот за три года, что Дениз в биатлоне, у нее набралось четыре подиума на Кубке мира и полный комплект медалей с чемпионата мира.

Единственной спортсменкой из России, которой удалось одинаково хорошо выступать в лыжах и в биатлоне, была Анфиса Резцова. Она стала трехкратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по лыжам, а затем ушла в декрет и решила вернуться в большой спорт, но уже в качестве биатлонистки. Итог: две олимпийские золотые медали и два Кубка мира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bqe8sArHttq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bqe8sArHttq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Такое у меня ощущение. Дай бог, чтобы он где-то что-то показал. Даже если он, как #Юрлова и #Старых, обыграет своих ребят, то не факт, что покажет что-то на Кубке мира. Уже сейчас Антону сложно соревноваться с Мартеном #Фуркадом и другими сильнейшими биатлонистами. Правда, я не знаю, насколько правильно шла подготовка, поэтому будем судить по сезону. Мы привыкли, и сам #Шипулин привык, что отовсюду звучит: «Антон, Антон, Антон...» Но сейчас Антон должен смириться, что он не сильнейший, и есть другие спортсмены. Тот же #Малиновский. Да, он еще немного сыроват, молод и не настолько опытен. Но давайте говорить о нем. Конечно, и сам Антон понимает, что он не лучший. А сделать сверхпрыжок – это не только не в его силах, но и не в силах любого другого человека. Лет 7-8 назад Шипулин мог взять Кубок мира, но не получилось, а сейчас это сделать сложно – возраст против него. – А как же Фуркад? – Да и #Фуркад уже не показатель! Пора и его куда-то деть. # Шипулин пиарился, что команда не может без него существовать. Да может! Он съездит на два-три этапа, раз займет 20-е место, второй и так далее. Шипулину пора заниматься семьей, и он, наверное, это уже сам понимает. Обидно, конечно, что не достиг того, что было в планах. Не судьба... Пусть Антон не обижается на меня, но он не настолько одарен природой, как тот же #Бьорндален. Как бы наш парень не старался, но есть такое понятие, как талант. Шипулин немало добился в своей карьере, нужно отдать ему должное. Молодец. Он на протяжении многих лет был лидером команды – надеждой и опорой, но давайте дадим дорогу молодежи, давайте пробовать», – сказала #Резцова. #биатлон#ялюблюбиатлон#biathlon#ilovebiathlon#teamRussia #biathlon_is_my_life</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_is_my_life/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ???????? ??</a> (@biathlon_is_my_life) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-22T13:02:19+00:00">22 Ноя 2018 в 5:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как видите, у наших иностранных друзей такая система работает очень даже хорошо. Кто-то добивается успеха единожды и сникает, а кто-то звездит постоянно. Вряд ли Драчев рассчитывает вырастить спортсмена, который будет бороться на уровне великих биатлонистов, но в качестве сенсации можно попробовать.

Одно можно сказать точно: ждать громких аплодисментов от общественности не стоит. Нужно время на принятие. Критерии отбора тоже сначала казались всем глупостью, но, несмотря на шероховатости, толк все же был — женская команда, например, обрела второе дыхание и новых спортсменок.