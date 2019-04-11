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16:54 (мск), источник: Sport24

Русских лыжников хотят превратить в биатлонистов. На это нужны большие деньги

Sport24 — о неординарной идее СБР.

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Источник: Sport24

С приходом в СБР Владимира Драчева наш биатлон начал переживать интересные времена. Начиная с критериев отбора и заканчивая скандальными новостями. На этом фоне даже плохие результаты спортсменов становились неважными. А еще в столе СБР очевидно лежит много накиданных, но пока нереализованных идей, которые время от времени мы слышим от президента.

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Вашему вниманию еще одна.

«У нас давно есть желание попробовать лыжников в биатлоне. Но просто так перейти в состав сборной страны по биатлону они не могут, потому что у них нет лицензий, они не могут быть аттестованы как биатлонисты. Для этого надо найти внебюджетные средства, к примеру, Олимпийского комитета России, для создания экспериментальной команды. Как только они выступят на чемпионате России, завоюют очки, то смогут попасть и в национальную команду.

Если кто-то один к Олимпиаде сумеет выстрелить, то это уже будет эффективно. Но речь идет о больших деньгах. Время есть, но если еще год потеряем, то делать экспериментальную команду будет бессмысленно, — цитирует Драчева ТАСС.

Естественно, без денег дальше идеи дело не дойдет, но даже сейчас все звучит серьезно и убедительно. Уверена, что при желании СБР всем объяснить нужность такой группы точно сможет. Может, уже и план реализации успели набросать.

На самом деле, задумка Драчева понятна. В Пекине сборная должна что-то выиграть. И одной медалью мы сыты точно не будем. Сейчас в команде хороших бегунков пересчитать по пальцам: Александр Логинов, Матвей Елисеев (в свои лучшие дни) да Светлана Миронова. Остальные далеко от элиты и должно случиться чудо, чтобы за три года они смогли прибавить.

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А теперь представьте, что находится в королевстве Елены Вяльбе пара-тройка талантливых лыжников, которые не выдержали конкуренции и остались за бортом первой команды. Бегают они себе, понимают, что вряд ли смогут сместить Александра Большунова и Наталью Непряеву и начинают задумываться о переходе в биатлон. И тут как тут уже для них все условия. Только приходи, а стрелять научат.

Да, получается мало у кого. Обычно лыжникам сложно бороться с биатлонистами даже на дистанции. Я не говорю уже о работе на рубеже. Вот и болтаются они в конце протоколов и остаются незамеченными. Но есть и позитивные примеры.

На ум сразу же приходит норвежец Ларс Бергер. Его все упорно гнали в лыжные гонки, где он достиг куда более выдающихся успехов, но он предавать биатлон не захотел. Отнести к элите Бергера трудно (из-за проблем со стрельбой), правда, куча подиумов на этапах Кубка мира, четыре серебра и одно золото на чемпионате мира говорят об обратном.

Из лыж в биатлон перешли и знаменитые шведки Магдалена Форсберг и Анна-Карин Улофссон-Зидек. Легенда мирового биатлона Форсберг шесть раз возглавляла общий зачет Кубка мира и столько же раз побеждала на чемпионатах мира, а Улофссон выигрывала не только чемпионат мира, но и олимпийское золото в масс-старте.

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Частый обмен спортсменами происходит в сборной Германии. Особенно в женской ее части. Когда к команде присоединилась двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и призер других топовых турниров Эви Захенбахер-Штели, то в спортивном мире все были в шоке. Особо отличиться ей в биатлоне мира не удалось, но победа в эстафете на этапе в Сочи все же в копилке Эви есть.

А вот у серебряной призерки Олимпиады в Ванкувере Мириам Нойройтер (Гесснер) в биатлоне получилось куда лучше. Десять подиумов на этапах Кубка мира и два золота с чемпионата мира — солидно. Ей прочили блестящую карьеру, но череда болезней заставили Мири уйти из спорта.

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Из ныне действующих громко пошумела в этом сезоне Дениз Херрман. Немка шесть раз поднималась на подиумы в лыжных гонках и даже имеет бронзу с игр в Сочи. Но по лыжным меркам результаты скромные. А вот за три года, что Дениз в биатлоне, у нее набралось четыре подиума на Кубке мира и полный комплект медалей с чемпионата мира.

Единственной спортсменкой из России, которой удалось одинаково хорошо выступать в лыжах и в биатлоне, была Анфиса Резцова. Она стала трехкратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по лыжам, а затем ушла в декрет и решила вернуться в большой спорт, но уже в качестве биатлонистки. Итог: две олимпийские золотые медали и два Кубка мира.

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Как видите, у наших иностранных друзей такая система работает очень даже хорошо. Кто-то добивается успеха единожды и сникает, а кто-то звездит постоянно. Вряд ли Драчев рассчитывает вырастить спортсмена, который будет бороться на уровне великих биатлонистов, но в качестве сенсации можно попробовать.

Одно можно сказать точно: ждать громких аплодисментов от общественности не стоит. Нужно время на принятие. Критерии отбора тоже сначала казались всем глупостью, но, несмотря на шероховатости, толк все же был — женская команда, например, обрела второе дыхание и новых спортсменок.

Так что если деньги найдутся, то у нас есть шанс реально подготовить спортсмена к Олимпиаде и сотворить сенсацию. Кто знает, может быть, звезды сойдутся и у нас появиться звезда не однодневка. Повторюсь, примеры тому есть.

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