Русских лыжников хотят превратить в биатлонистов. На это нужны большие деньги
Sport24 — о неординарной идее СБР.
Sport24 — о неординарной идее СБР.
С приходом в СБР Владимира Драчева наш биатлон начал переживать интересные времена. Начиная с критериев отбора и заканчивая скандальными новостями. На этом фоне даже плохие результаты спортсменов становились неважными. А еще в столе СБР очевидно лежит много накиданных, но пока нереализованных идей, которые время от времени мы слышим от президента.
Вашему вниманию еще одна.
«У нас давно есть желание попробовать лыжников в биатлоне. Но просто так перейти в состав сборной страны по биатлону они не могут, потому что у них нет лицензий, они не могут быть аттестованы как биатлонисты. Для этого надо найти внебюджетные средства, к примеру, Олимпийского комитета России, для создания экспериментальной команды. Как только они выступят на чемпионате России, завоюют очки, то смогут попасть и в национальную команду.
Если
Естественно, без денег дальше идеи дело не дойдет, но даже сейчас все звучит серьезно и убедительно. Уверена, что при желании СБР всем объяснить нужность такой группы точно сможет. Может, уже и план реализации успели набросать.
На самом деле, задумка Драчева понятна. В Пекине сборная должна
А теперь представьте, что находится в королевстве Елены Вяльбе
Да, получается мало у кого. Обычно лыжникам сложно бороться с биатлонистами даже на дистанции. Я не говорю уже о работе на рубеже. Вот и болтаются они в конце протоколов и остаются незамеченными. Но есть и позитивные примеры.
На ум сразу же приходит норвежец Ларс Бергер. Его все упорно гнали в лыжные гонки, где он достиг куда более выдающихся успехов, но он предавать биатлон не захотел. Отнести к элите Бергера трудно (из-за проблем со стрельбой), правда, куча подиумов на этапах Кубка мира, четыре серебра и одно золото на чемпионате мира говорят об обратном.
Из лыж в биатлон перешли и знаменитые шведки Магдалена Форсберг и
Частый обмен спортсменами происходит в сборной Германии. Особенно в женской ее части. Когда к команде присоединилась двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и призер других топовых турниров Эви
А вот у серебряной призерки Олимпиады в Ванкувере Мириам Нойройтер (Гесснер) в биатлоне получилось куда лучше. Десять подиумов на этапах Кубка мира и два золота с чемпионата мира — солидно. Ей прочили блестящую карьеру, но череда болезней заставили Мири уйти из спорта.
Из ныне действующих громко пошумела в этом сезоне Дениз Херрман. Немка шесть раз поднималась на подиумы в лыжных гонках и даже имеет бронзу с игр в Сочи. Но по лыжным меркам результаты скромные. А вот за три года, что Дениз в биатлоне, у нее набралось четыре подиума на Кубке мира и полный комплект медалей с чемпионата мира.
Единственной спортсменкой из России, которой удалось одинаково хорошо выступать в лыжах и в биатлоне, была Анфиса Резцова. Она стала трехкратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой по лыжам, а затем ушла в декрет и решила вернуться в большой спорт, но уже в качестве биатлонистки. Итог: две олимпийские золотые медали и два Кубка мира.
Как видите, у наших иностранных друзей такая система работает очень даже хорошо.
Одно можно сказать точно: ждать громких аплодисментов от общественности не стоит. Нужно время на принятие. Критерии отбора тоже сначала казались всем глупостью, но, несмотря на шероховатости, толк все же был — женская команда, например, обрела второе дыхание и новых спортсменок.
Так что если деньги найдутся, то у нас есть шанс реально подготовить спортсмена к Олимпиаде и сотворить сенсацию. Кто знает, может быть, звезды сойдутся и у нас появиться звезда не однодневка. Повторюсь, примеры тому есть.