Александр Логинов: В репортажах Губерниева могло бы быть больше спорта и меньше слухов

Источник: РИА "Новости"

— Губерниев много сделал для биатлона, — сказал Логинов на встрече с болельщиками. — Я недавно пересмотрел какую-то гонку начала 2000-х — там был просто шикарный комментарий. Хорошая гонка, мне очень понравилась. Жаль, таких сейчас нет.

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На мой взгляд, сейчас Губерниев позволяет себе больше, чем обычно. Мое мнение — в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов.

«Социальные сети? Никаких ограничений у нас нет и быть не может. Если бы не было этой медийности, то не было бы и популярности биатлона. Случай Евгении Павловой? Я ее предупреждал!», — добавил спортсмен.