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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Логинов: В репортажах Губерниева могло бы быть больше спорта и меньше слухов

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что известному комментатору Дмитрию Губерниеву нужно в своих репортажах рассказывать больше о спорте. Он также добавил, что предупреждал Евгению Павлову о более аккуратном поведении в социальных сетях.

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Источник: РИА "Новости"

— Губерниев много сделал для биатлона, — сказал Логинов на встрече с болельщиками. — Я недавно пересмотрел какую-то гонку начала 2000-х — там был просто шикарный комментарий. Хорошая гонка, мне очень понравилась. Жаль, таких сейчас нет.

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На мой взгляд, сейчас Губерниев позволяет себе больше, чем обычно. Мое мнение — в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов.

«Социальные сети? Никаких ограничений у нас нет и быть не может. Если бы не было этой медийности, то не было бы и популярности биатлона. Случай Евгении Павловой? Я ее предупреждал!», — добавил спортсмен.

Напомним, в минувшем сезоне Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира. Он завоевал две медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

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