Александр Логинов: В репортажах Губерниева могло бы быть больше спорта и меньше слухов

— Губерниев много сделал для биатлона, — сказал Логинов на встрече с болельщиками. — Я недавно пересмотрел какую-то гонку начала 2000-х — там был просто шикарный комментарий. Хорошая гонка, мне очень понравилась. Жаль, таких сейчас нет.
На мой взгляд, сейчас Губерниев позволяет себе больше, чем обычно. Мое мнение — в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов.
«Социальные сети? Никаких ограничений у нас нет и быть не может. Если бы не было этой медийности, то не было бы и популярности биатлона. Случай Евгении Павловой? Я ее предупреждал!», — добавил спортсмен.
Напомним, в минувшем сезоне Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира. Он завоевал две медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.