Оле Эйнар Бьорндален: Шипулин закончил карьеру биатлониста слишком рано
Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален высказал мнение, что россиянин Антон Шипулин рано завершил карьеру спортсмена.
Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален высказал мнение, что россиянин Антон Шипулин рано завершил карьеру спортсмена.
По его словам, успех в спорте не может гарантировать хорошей карьеры в политике.
— Антон Шипулин — прекрасный парень, — отметил Бьорндален в интервью Марии Командной. — Я считаю, что он закончил карьеру биатлониста слишком рано. Он должен был соревноваться еще. Да, Антон, ты слишком рано ушел. Он мог бы выиграть у Мартена Фуркада и Йоханесса Бе. Он как раз тот, кто в дальнейшим составил им конкуренцию. Если бы он этого захотел и правильно тренировался. Я надеюсь, он вернется.
Что касается его перехода в политику, то я не знаю, на что он способен там. Не знаю, какие у него есть качества. Наверное, там ему надо многому учиться. В политике нужно разбираться. Для меня это исключено, но, может, у Антона получится. Может, у него это получится так же хорошо, как в спорте. Но сам по себе успех в спорте не гарантирует ничего. По биатлону могу судить, что Антон хорошо обучается, умеет развиваться, а когда надо, менять манеру и подход. Я желаю ему удачи. Возможно, он сможет сделать