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12:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: Шипулин закончил карьеру биатлониста слишком рано

Знаменитый норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален высказал мнение, что россиянин Антон Шипулин​ рано завершил карьеру спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, успех в спорте не может гарантировать хорошей карьеры в политике.

— Антон Шипулин — прекрасный парень, — отметил Бьорндален в интервью Марии Командной. — Я считаю, что он закончил карьеру биатлониста слишком рано. Он должен был соревноваться еще. Да, Антон, ты слишком рано ушел. Он мог бы выиграть у Мартена Фуркада и Йоханесса Бе. Он как раз тот, кто в дальнейшим составил им конкуренцию. Если бы он этого захотел и правильно тренировался. Я надеюсь, он вернется.

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Что касается его перехода в политику, то я не знаю, на что он способен там. Не знаю, какие у него есть качества. Наверное, там ему надо многому учиться. В политике нужно разбираться. Для меня это исключено, но, может, у Антона получится. Может, у него это получится так же хорошо, как в спорте. Но сам по себе успех в спорте не гарантирует ничего. По биатлону могу судить, что Антон хорошо обучается, умеет развиваться, а когда надо, менять манеру и подход. Я желаю ему удачи. Возможно, он сможет сделать что-то хорошее для будущего России.

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22 января© Ньюстюб
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