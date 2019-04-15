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13:54 (мск), источник: Sports.Ru

Бьорндален — о допинге Логинова: «Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит. Отсюда возникает столько вопросов»

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением о допинговой истории россиянина Александра Логинова.

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Источник: Sports.Ru

«Сундбю (норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион — Sports.ru) поймали на допинге — он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Это понятная история без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и точно в России.

С Логиновым другая история: его поймали на ЭПО — это очень сильный допинг. Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом. Я уверен: Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится.

Россия должна быть более открытой в вопросах допинга. Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит. Отсюда возникает столько вопросов.

У нас тоже были случаи: Сундбю, Йохауг (норвежская лыжница, олимпийская чемпионка — Sports.ru) — противоастматический препарат и бальзам для губ. Но здесь важно разобрать конкретный случай и понять, что произошло. В этих случаях есть такая возможность; но когда люди ничего не объясняют, то непонятно, как же им продолжать верить.

Логинов молчит, ваша федерация молчит — тысяча вопросов, на которые нет ответа. Возможно, дело в ментальностях, культурных различиях, — рассказал Бьорндален в интервью COMMANDOS.

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