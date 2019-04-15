Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бьёрндален призвал Логинова объясниться за допинг

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьёрндален считает, что отбывшему дисквалификацию за допинг россиянину Александру Логинову стоит начать говорить, иначе критика со стороны спортсменов не прекратится.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе, взятой в ноябре 2013 года, нашли эритропоэтин (ЭПО). После возвращения Логинова в большой спорт в ноябре 2016 года иностранные биатлонисты неоднократно призывали россиянина объясниться и принести извинения. Чаще всех Логинова критиковали швед Себастьян Самуэльссон и француз Мартен Фуркад.

«(Норвежского лыжника Мартина Йонсруда) Сундбю поймали на допинге — он принимал препарат от астмы и превысил дозу. Это понятная история без двойного дна, хотя и это до сих пор обсуждают. И в Норвегии, и совершенно точно в России, — сказал Бьёрндален в интервью каналу Марии Командной на YouTube. — С Логиновым другая история. Его поймали на ЭПО. А это очень сильный допинг. Тут много неясного, люди хотят знать, как ЭПО попал в организм. Хуже всего, что он не говорит об этом. Я уверен, что Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не прекратится».

Читайте также
Оле Эйнар Бьорндален: Шипулин закончил карьеру биатлониста слишком рано

В марте 2019 года Логинов в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил: «За что я был отстранен — я не могу дать полного ответа на это».

«Россия должна быть более открытой в вопросах допинга. Мне не нравится, когда человека ловят, а он молчит. Отсюда возникает столько вопросов. У нас тоже были случаи. Сундбю и Тереза Йохеуг. Но здесь важно разобрать конкретный случай и понять, что же произошло на самом деле. В этих случаях есть такая возможность. Когда люди ничего не объясняют, то непонятно, как же им продолжать верить. Логинов молчит, ваша федерация молчит. Никто ничего не рассказывает. Тысяча вопросов, на которые нет ответа», — добавил Бьёрндален.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Уткин прокомментировал поступок спартаковца, сломавшего американцу нос
Избитый водитель объяснил, почему не принял 500 тысяч руб. от Мамаева
Лучше не стало: кто позорит «Спартак»
Великий норвежец попрощался с лыжами, устроив пьяную тусовку
Олимпиада ценой в карьеру: почему сломалась Липницкая
«Гламурные парни не хотят работать». Почему проигрывает «Тампа»
«Пока он нам не нужен». Что ждет Гусева в «Вегасе»
«Реал» определился с приоритетной целью в летнее окно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь