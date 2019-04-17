Биатлонисты Буртасов и Корнев дисквалифицированы на год за пропуск допинг-тестов
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев дисквалифицированы на один год за пропуск трех
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев дисквалифицированы на один год за пропуск трех
Решение о дисквалификации было вынесено дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок наказания истечет 11 апреля 2020 года.
29-летний Буртасов является чемпионом России этого сезона, 28-летний Корнев ранее входил в юниорскую и молодежную сборные России.