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21:15 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты Буртасов и Корнев дисквалифицированы на год за пропуск допинг-тестов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев дисквалифицированы на один год за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Решение о дисквалификации было вынесено дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок наказания истечет 11 апреля 2020 года.

29-летний Буртасов является чемпионом России этого сезона, 28-летний Корнев ранее входил в юниорскую и молодежную сборные России.

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