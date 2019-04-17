Состав сборной России по биатлону будет утвержден после встречи Драчева с Колобковым

Источник: РИА "Новости"

В среду правление СБР обсудило вопрос состава сборной России на следующий сезон, было принято решение утвердить его после консультации с Министерством спорта.

«Встреча может пройти в понедельник-вторник или уже в конце следующей недели, все будет зависеть от наших рабочих графиков. Нам необходимо обсудить, сколько человек мы сможем включить на централизованную подготовку», — сказал Драчев.

При этом глава федерации оставил без ответа вопрос, планируется ли включение в состав чемпионов мира 2017 года в эстафете Антона Бабикова и Максима Цветкова, которые в минувшем сезоне практически не выступали в Кубке мира.