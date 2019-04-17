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21:19 (мск), источник: ТАСС

Состав сборной России по биатлону будет утвержден после встречи Драчева с Колобковым

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Состав спортсменов и тренеров сборной России по биатлону на следующий сезон будет утвержден после встречи главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева с министром спорта РФ Павлом Колобковым, которая пройдет на следующей неделе. Об этом ТАСС в среду сообщил глава СБР.

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Источник: РИА "Новости"

В среду правление СБР обсудило вопрос состава сборной России на следующий сезон, было принято решение утвердить его после консультации с Министерством спорта.

«Встреча может пройти в понедельник-вторник или уже в конце следующей недели, все будет зависеть от наших рабочих графиков. Нам необходимо обсудить, сколько человек мы сможем включить на централизованную подготовку», — сказал Драчев.

При этом глава федерации оставил без ответа вопрос, планируется ли включение в состав чемпионов мира 2017 года в эстафете Антона Бабикова и Максима Цветкова, которые в минувшем сезоне практически не выступали в Кубке мира.

На встрече с министром глава спортивной федерации обсудит и состав тренерского штаба на следующий сезон. Предполагается, что помогать Анатолию Хованцеву в работе с мужской командой будет призер чемпионатов мира Максим Максимов.

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