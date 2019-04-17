Союз биатлонистов России положительно оценил выступление сборной России в сезоне

Правление СБР проходило с 16 по 17 апреля. На нем были подведены итоги выступления сборных команд России.
«Выступление было оценено правлением положительно», — сказал Драчев.
В прошедшем международном сезоне мужская команда заняла четвертое место в Кубке наций, лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира. На его счету также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.
Женская команда заняла четвертое место в Кубке наций, лучшей в общем зачете Кубка мира стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место. На ее счету также серебро чемпионата мира в масс-старте.
На чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три медали, это лучший результат команды с 2011 года на мировых первенствах.