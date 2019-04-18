Тихонов: Спортсмены жируют на деньги народа, которого все обдирают как липку

«Она ещё ничего в биатлоне не добилась, а уже такие дела. Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила. Какие у нас раньше были биатлонистки — Зайцева, Пылёва, Ишмуратова, Богалий… У них была поставленная речь. А эти, нынешние, двух слов связать не могут. Стыдоба! А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят.

Я был в Канаде по приглашению двух знаменитых хоккеистов — Бобби Халла и Фрэнка Маховлича. Они неделю принимали меня в Монреале как короля. Фрэнк, кстати, был членом сената. Там самый дешевый билет на хоккей — 150 канадских долларов. А были билеты и за 300, и за тысячу. И дворец спорта всегда забит. Значит, у людей есть деньги. В Японии самая низкая пенсия (в пересчёте с иен) — тысяча американских долларов! А у нас 100. Почему такая разница?! Китайцы в 2022 году будут проводить в Пекине зимнюю Олимпиаду. Уже известно, что они потратят на неё два миллиарда долларов. А Россия на Сочи потратила 27 миллиардов долларов. Это я так, к слову", — цитирует Тихонова «Экспресс газета».