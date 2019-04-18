Еще два российских биатлониста отправились в дисквалификацию

Источник: Спорт-Экспресс

Буртасова и Корнева отстранили на год, до 11 апреля 2020-го, за три пропущенных внесоревновательных теста в течение года. Оба спортсмена входят в национальный пул тестирования РУСАДА, то есть обязаны были регулярно заполнять в системе АДАМС информацию о своем местонахождении.

Но трижды в течение последних 12 месяцев приехавшие допинг-офицеры не нашли спортсменов там, где они должны были быть. Смягчающим обстоятельством, как минимум, в случае с Буртасовым, стало то, что в итоге он был в зоне доступа, и пробу все-таки удалось взять, пусть и не в течение установленного часа. Поэтому дисквалификация составила всего год, а не два, которые, скорее всего, получит за то же самое еще одна наша спортсменка Маргарита Васильева, но от Международного союза биатлонистов (IBU).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwV8RGuBIKa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwV8RGuBIKa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwV8RGuBIKa/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Одно из тысячи дел.... Сделано ✔</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pavlovazheniia/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ?Евгения ?</a> (@pavlovazheniia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-17T04:13:50+00:00">16 Апр 2019 в 9:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучше получить «флажок», чем сдать положительную пробу

Вообще, проблема с заполнением АДАМС неожиданно становится чуть ли не центральной для российского спорта. Мы уже потеряли из-за этого мировую звезду в прыжках в высоту Данила Лысенко, вот-вот потеряем перспективную биатлонистку Васильеву, не говоря уж о середняках вроде Буртасова и Корнева.

Еще десятки, если не сотни наших спортсменов ходят по грани — то есть имеют по два «флажка», при том что за третий наступает дисквалификация. Любая случайность, любая ошибка с заполнением данных — и кто-то отправится вслед за Васильевой. Все эти случаи — не единичные ляпы отдельных спортсменов, а массовый сбой системы. Странно: ведь АДАМС существует уже довольно давно, но проблемой он стал только сейчас.

Точного ответа, почему так происходит, на самом деле, нет. Скорее всего, тут сыграла роль совокупность нескольких факторов:

— новое РУСАДА после реформирования куда активнее тестирует спортсменов вне соревнований, чем раньше;.

— не работают больше дружеские/неформальные связи с допинг-офицерами: вместо того, чтобы дозваниваться и искать спортсмена по всему городу, они сразу ставят «флажок» в случае его отсутствия в нужное время в нужном месте;.

— работает политика целевого тестирования: то есть однажды получив «флажок», спортсмен попадает под особый контроль и к нему приезжают брать пробы вне соревнований чаще, чем раньше. Если человек невнимателен к заполнению АДАМС, нахватать три «флажка» можно очень быстро;.

— «флажки» дают реальную возможность принимать допинг. Некоторые спортсмены сознательно не указывают свое местоположение или вводят заведомо неверные данные, чтобы в определенный период не сдавать пробу. Некоторые виды допинга выводятся из организма за считанные часы. Всегда лучше получить «флажок», чем сдать положительную пробу и отправиться в дисквалификацию на четыре года.

Последний вариант, впрочем, в случаях Буртасова и Васильевой не работает. Максим все-таки сдал пробу после третьего «флажка» и она оказалась отрицательной. Маргарита не указала свое местоположение, отправляясь на этапы Кубка мира, где она в любом случае была доступна для тестирования. Никто от допинг-офицеров на официальных международных соревнованиях не прячется.

Поменять данные можно прямо из ночного клуба

РУСАДА, похоже, осознало серьезность проблемы раньше всех. На сайте организации недавно появилась подробнейшая видео-инструкция про механизмы заполнения АДАМС. Многие федерации по видам спорта разместили ее на своих Интернет-ресурсах.

Скажем честно: заполнять АДАМС действительно довольно сложно. И 13-минутное видео от РУСАДА, в котором все очень сжато и нет ни одного пустого слова, тому подтверждение. Как все происходит? Допустим, вы имели счастье попасть в национальный пул тестирования и стать частью системы. Это действительно счастье, без всякой иронии — ведь кого попало в пул не включают, это доказательство довольно высокого спортивного уровня.

Даже чтобы впервые получить пароль от АДАМС и создать свой профиль, нужно подписать уведомление и отправить его в РУСАДА по обычной почте. С учетом образа жизни профессионального спортсмена, это непросто. Многие по полгода не бывают в России (а где искать почту в каких-нибудь альпийских деревнях?) Да и вообще, часто ли вы в последнее время что-то отправляли именно таким способом?

Дальше нужно пробраться через многоступенчатую защиту самого профиля, для пользования которой нужно скачать на смартфон отдельное приложение. Раньше все было проще, но после атак хакеров ВАДА усложнило систему. Может, степень безопасности это и повысило, но головной боли спортсменам тоже добавило.

Наконец, вы добрались до собственной странички. Там нужно на три месяца вперед расписать каждый день собственной жизни, с обязательным точным адресом и даже почтовым индексом. Представьте, что вы биатлонист средней руки и впереди зимний сезон. Куда вы поедете выступать через пару месяцев: на Кубок мира, Кубок IBU или вообще на Кубок России? А на чемпионат мира вы отберетесь, или нужно в те же сроки вписывать домашний отпуск? Плюс, никто не отменял и личную жизнь: а вдруг, захочется остаться ночевать у друга или подруги или погулять в ночном клубе? Это тоже нужно планировать с расчетом на три месяца.

Справедливости ради, все планы только предварительные. Поменять данные с помощью мобильного приложения можно в режиме онлайн, хоть прямо с танцпола, где вы решили задержаться на ночь. Условные футболисты Кокорин и Мамаев могли это сделать в любой момент, хоть прямо из «Кофемании», осознав, что к указанному часу не успевают оказаться дома. Кстати, тот же Кокорин до октября прошлого года входил в национальный пул тестирования и заполнял все данные. Сам или с чьей-то помощью — неизвестно, но претензий к нему не было.

Кстати, о помощи. Это видится самым разумным выходом: выделить в каждой федерации, в каждом клубе человека, который будет контролировать заполнение АДАМС у своих спортсменов. По крайней мере, на соревновательный период и период сборов данные у всех одинаковые, никто не запрещает вписывать их в систему централизованно. Остается только время, которое спортсмен проводит дома или в отпуске.

Тут, конечно, не может быть гарантий от забывчивости, если только не надеть на атлетов GPS датчик. Не исключено, кстати, что в будущем ВАДА так и поступит. Если каждый родитель, заплатив пару тысяч рублей, может следить по карте за перемещениями своего ребенка — тогда почему ВАДА, вложив чуть больше, не может создать глобальный треккинг перемещений всех спортсменов высокого уровня?