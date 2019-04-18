Еще два российских биатлониста отправились в дисквалификацию
Призеры чемпионата России Максим Буртасов и Алексей Корнев получили от РУСАДА по году дисквалификации за пропущенные
Призеры чемпионата России Максим Буртасов и Алексей Корнев получили от РУСАДА по году дисквалификации за пропущенные
Буртасова и Корнева отстранили на год, до 11 апреля 2020-го, за три пропущенных внесоревновательных теста в течение года. Оба спортсмена входят в национальный пул тестирования РУСАДА, то есть обязаны были регулярно заполнять в системе АДАМС информацию о своем местонахождении.
Но трижды в течение последних 12 месяцев приехавшие
Вообще, проблема с заполнением АДАМС неожиданно становится чуть ли не центральной для российского спорта. Мы уже потеряли
Еще десятки, если не сотни наших спортсменов ходят по грани — то есть имеют по два «флажка», при том что за третий наступает дисквалификация. Любая случайность, любая ошибка с заполнением данных — и
Точного ответа, почему так происходит, на самом деле, нет. Скорее всего, тут сыграла роль совокупность нескольких факторов:
— новое РУСАДА после реформирования куда активнее тестирует спортсменов вне соревнований, чем раньше;.
— не работают больше дружеские/неформальные связи с допинг-офицерами: вместо того, чтобы дозваниваться и искать спортсмена по всему городу, они сразу ставят «флажок» в случае его отсутствия в нужное время в нужном месте;.
— работает политика целевого тестирования: то есть однажды получив «флажок», спортсмен попадает под особый контроль и к нему приезжают брать пробы вне соревнований чаще, чем раньше. Если человек невнимателен к заполнению АДАМС, нахватать три «флажка» можно очень быстро;.
— «флажки» дают реальную возможность принимать допинг. Некоторые спортсмены сознательно не указывают свое местоположение или вводят заведомо неверные данные, чтобы в определенный период не сдавать пробу. Некоторые виды допинга выводятся из организма за считанные часы. Всегда лучше получить «флажок», чем сдать положительную пробу и отправиться в дисквалификацию на четыре года.
Последний вариант, впрочем, в случаях Буртасова и Васильевой не работает. Максим
РУСАДА, похоже, осознало серьезность проблемы раньше всех. На сайте организации недавно появилась подробнейшая
Скажем честно: заполнять АДАМС действительно довольно сложно. И 13-минутное видео от РУСАДА, в котором все очень сжато и нет ни одного пустого слова, тому подтверждение. Как все происходит? Допустим, вы имели счастье попасть в национальный пул тестирования и стать частью системы. Это действительно счастье, без всякой иронии — ведь кого попало в пул не включают, это доказательство довольно высокого спортивного уровня.
Даже чтобы впервые получить пароль от АДАМС и создать свой профиль, нужно подписать уведомление и отправить его в РУСАДА по обычной почте. С учетом образа жизни профессионального спортсмена, это непросто. Многие по полгода не бывают в России (а где искать почту в
Дальше нужно пробраться через многоступенчатую защиту самого профиля, для пользования которой нужно скачать на смартфон отдельное приложение. Раньше все было проще, но после атак хакеров ВАДА усложнило систему. Может, степень безопасности это и повысило, но головной боли спортсменам тоже добавило.
Наконец, вы добрались до собственной странички. Там нужно на три месяца вперед расписать каждый день собственной жизни, с обязательным точным адресом и даже почтовым индексом. Представьте, что вы биатлонист средней руки и впереди зимний сезон. Куда вы поедете выступать через пару месяцев: на Кубок мира, Кубок IBU или вообще на Кубок России? А на чемпионат мира вы отберетесь, или нужно в те же сроки вписывать домашний отпуск? Плюс, никто не отменял и личную жизнь: а вдруг, захочется остаться ночевать у друга или подруги или погулять в ночном клубе? Это тоже нужно планировать с расчетом на три месяца.
Справедливости ради, все планы только предварительные. Поменять данные с помощью мобильного приложения можно в режиме онлайн, хоть прямо с танцпола, где вы решили задержаться на ночь. Условные футболисты Кокорин и Мамаев могли это сделать в любой момент, хоть прямо из «Кофемании», осознав, что к указанному часу не успевают оказаться дома. Кстати, тот же Кокорин до октября прошлого года входил в национальный пул тестирования и заполнял все данные. Сам или с
Кстати, о помощи. Это видится самым разумным выходом: выделить в каждой федерации, в каждом клубе человека, который будет контролировать заполнение АДАМС у своих спортсменов. По крайней мере, на соревновательный период и период сборов данные у всех одинаковые, никто не запрещает вписывать их в систему централизованно. Остается только время, которое спортсмен проводит дома или в отпуске.
Тут, конечно, не может быть гарантий от забывчивости, если только не надеть на атлетов GPS датчик. Не исключено, кстати, что в будущем ВАДА так и поступит. Если каждый родитель, заплатив пару тысяч рублей, может следить по карте за перемещениями своего ребенка — тогда почему ВАДА, вложив чуть больше, не может создать глобальный треккинг перемещений всех спортсменов высокого уровня?
Скажете, это нарушение прав человека? Система АДАМС тоже далека от либеральности, но такова уж судьба всех, кто выбрал спорт своей профессией. Когда в своем обучающем ролике РУСАДА говорит о том, что система АДАМС помогает в борьбе за «чистый» спорт — это не пустые слова. Если спортсмены не хотят отдавать честно заработанные медали допингерам — нужно заполнять АДАМС. И срочно