Драчев: Максимов усилит тренерский штаб мужской сборной России по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Максим Максимов входил в состав сборной России по биатлону, став чемпионом Европы в 2008 году и двукратным серебряным призером чемпионата мира в 2011 году. В последнее время работал тренером мужской сборной по биатлону Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«На мой взгляд, прошедший сезон открыл некоторые недочеты в работе, которые нам надо устранить. И работа Максимова будет большим подспорьем и Анатолию Николаевичу (Хованцеву), и Артему Истомину. Максимов может много привнести именно со своей позиции. Максимов — это усиление тренерской бригады», — сказал Драчев.

В конце марта Максимов получил диплом Российского международного олимпийского университета (РМОУ) по специальности «Мастер спортивного управления». На выпускной церемонии он заявил РИА Новости, что не прочь поработать в сборной России, однако сам предлагать свою кандидатуру не намерен. Драчев объяснил выбор, сделанный руководством СБР в пользу Максимова.