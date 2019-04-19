Драчев: Максимов усилит тренерский штаб мужской сборной России по биатлону

Максим Максимов входил в состав сборной России по биатлону, став чемпионом Европы в 2008 году и двукратным серебряным призером чемпионата мира в 2011 году. В последнее время работал тренером мужской сборной по биатлону Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
«На мой взгляд, прошедший сезон открыл некоторые недочеты в работе, которые нам надо устранить. И работа Максимова будет большим подспорьем и Анатолию Николаевичу (Хованцеву), и Артему Истомину. Максимов может много привнести именно со своей позиции. Максимов — это усиление тренерской бригады», — сказал Драчев.
В конце марта Максимов получил диплом Российского международного олимпийского университета (РМОУ) по специальности «Мастер спортивного управления». На выпускной церемонии он заявил РИА Новости, что не прочь поработать в сборной России, однако сам предлагать свою кандидатуру не намерен. Драчев объяснил выбор, сделанный руководством СБР в пользу Максимова.
«Мы еще в прошлом году с ним общались. Основная задача — усилить работу в мужской команде и в стрелковом плане, и в техническом плане. В том числе, по индивидуальной работе с каждым по технике бега. И, может быть, внести какие-то новшества в общую физическую подготовку. Максимов на своем опыте всё это знает, потому что еще недавно был спортсменом очень высокого уровня. И поэтому мы решили именно его привлечь в мужскую команду», — сказал собеседник агентства.