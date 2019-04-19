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16:25 (мск), источник: ТАСС

Должность начальника команды появится в сборной России по биатлону

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Должность начальника команды появится в сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

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Соответствующее решение было принято во время последнего заседания правления СБР, которое прошло 16—17 апреля.

«Начальник команды возьмет на себя часть административно-хозяйственных вопросов, которые в минувшем сезоне приходилось решать Анатолию Хованцеву (главный тренер — прим. ТАСС). Это позволит главному тренеру не отвлекаться на организационные моменты, а сосредоточиться на выполнении своих основных обязанностей», — сказал Нуждов.

Начальник команды будет отвечать и за трудовую дисциплину спортсменов. Предполагается, что это позволит избежать повторения ситуаций, аналогичных той, что в минувшем сезоне произошла с призером Олимпийских игр Евгением Гараничевым, который опоздал на старт гонки на этапе Кубка мира в США.

В настоящее время СБР ищет кандидата на замещение новой должности в сборной страны.

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