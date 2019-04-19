Должность начальника команды появится в сборной России по биатлону

Соответствующее решение было принято во время последнего заседания правления СБР, которое прошло 16—17 апреля .

«Начальник команды возьмет на себя часть административно-хозяйственных вопросов, которые в минувшем сезоне приходилось решать Анатолию Хованцеву (главный тренер — прим. ТАСС). Это позволит главному тренеру не отвлекаться на организационные моменты, а сосредоточиться на выполнении своих основных обязанностей», — сказал Нуждов.

Начальник команды будет отвечать и за трудовую дисциплину спортсменов. Предполагается, что это позволит избежать повторения ситуаций, аналогичных той, что в минувшем сезоне произошла с призером Олимпийских игр Евгением Гараничевым, который опоздал на старт гонки на этапе Кубка мира в США.