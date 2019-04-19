Должность начальника команды появится в сборной России по биатлону
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Должность начальника команды появится в сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщил первый
МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Должность начальника команды появится в сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщил первый
Соответствующее решение было принято во время последнего заседания правления СБР, которое прошло
«Начальник команды возьмет на себя часть
Начальник команды будет отвечать и за трудовую дисциплину спортсменов. Предполагается, что это позволит избежать повторения ситуаций, аналогичных той, что в минувшем сезоне произошла с призером Олимпийских игр Евгением Гараничевым, который опоздал на старт гонки на этапе Кубка мира в США.
В настоящее время СБР ищет кандидата на замещение новой должности в сборной страны.