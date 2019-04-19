Губерниев представил «сюжет NRK про скромного комментатора из России»

«Огромное спасибо моим зарубежным коллегам! Каждый год на биатлоне или лыжах про нас делают яркие репортажи. Уровень нашей работы уже давно передовой, это понимают иностранные друзья и партнёры. Вашему вниманию фрагмент сюжета NRK про скромного комментатора из России. Неплохо было про друга.., и обратите внимание на уровень английского! Спорт — это шоу, кто не понимает очевидных вещей, тот просто дурак! Большунов и Непряева всех победят», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».