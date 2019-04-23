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09:10 (мск), источник: Известия

Чтобы потом не маяться: биатлонисты начнут подготовку к сезону в мае

Первый сбор стреляющих лыжников планируется провести в Алтайском крае.

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Сборная России по биатлону начнет подготовку к сезону-2019/20 значительно раньше, чем в прошлом году. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков. Первый сбор планируется провести примерно через три недели в городе-курорте Белокуриха Алтайского края. Подготовка к прошлому сезону из-за выборов главы СБР и практически полной смены тренерского штаба началась только в середине июня. По мнению руководства федерации, это обстоятельство помешало команде показать максимум на этапах Кубка мира — 2018/19 и чемпионате мира — 2019 в шведском Эстерсунде.

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В этот раз отпуск спортсменов и тренеров сборной России продлился чуть более месяца. Последний старт в сезоне-2018/19 состоялся 2 апреля на чемпионате страны в Тюмени.

— Первый сбор национальной команды состоится сразу после майских праздников, — пояснил «Известиям» Сергей Чепиков. — Мужская и женская команды будут тренироваться в Белокурихе. В прошлом сезоне подготовка у ребят не была полноценной. Выборы президента СБР были назначены только на 18 мая 2018 года. Победившее в них руководство лишь ближе к лету смогло назначить новый тренерский состав и определиться с планами подготовки. В этом году у нас всё стабильнее.

Также в СБР учли еще один важный организационный момент. В прошлом сезоне не все спортсмены сборной успели получить американские и канадские визы, пропустив этапы в Кэнморе и Солт-Лейк-Сити. В предварительном календаре Кубка мира — 2019/20 нет североамериканских этапов, но все еще может измениться.

— Мы уже озаботились этим вопросом, — отметил Сергей Чепиков. — Ведь, помимо виз, спортсменам надо получить еще разрешение на ввоз оружия.

Окончательный состав сборной будет утвержден после консультаций с Министерством спорта (встреча президента СБР Владимира Драчева и главы ведомства Павла Колобкова, скорее всего, состоится на этой неделе).

Но уже сейчас понятно, что постепенно начнет сходить на нет широкая ротация, которая была характерна для прошлого сезона. В гонках Кубка мира — 2018/19 приняли участие более 25 биатлонистов. К новому сезону по восемь спортсменов из каждой команды освободят от отбора на декабрьские международные старты. Они выступят либо на Кубке мира, либо на Кубке IBU (второй по значимости турнир).

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— Ротация основного состава не будет такой, как в прошлом сезоне, — рассказал «Известиям» главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. — В прошлом году мы могли экспериментировать и проверить в деле большое количество спортсменов. В новом сезоне нам надо уже начать планомерно готовить биатлонистов к Олимпийским играм — 2022. При этом надо понимать, что по шестым номерам (на каждую гонку Кубка мира Россия может выставить максимальное количество спортсменов — шесть. — «Известия»), зачастую бывают изменения.

В Кубке IBU ставка в основном будет сделана на молодежь, поэтому многие известные возрастные спортсмены, в том числе Максим Цветков, Алексей Слепов и Алексей Волков, на централизованную подготовку, скорее всего, не попадут. Вопрос по Антону Бабикову и Ирине Старых еще открыт.

— В резерве больше не будет «ветеранов», только молодые спортсмены, — подчеркнул Анатолий Хованцев.

В прошедшем сезоне мужская команда заняла четвертое место в Кубке наций, лучшим из россиян стал 27-летний Александр Логинов. Он занял второе место в общем зачете Кубка мира, получил серебряную медаль чемпионата мира в спринте и бронзу в составе эстафетной команды.

Женская команда также заняла четвертое место в Кубке наций, сохранив максимальную квоту участников Кубка мира от России. Лучшей в общем зачете стала 34-летняя Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 14-е место. Она также получила серебро ЧМ в масс-старте.

На мировом первенстве в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три медали, это лучший результат команды на ЧМ с 2011 года.

Тимур Ганеев

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