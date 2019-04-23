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13:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира по биатлону рассказал о штрафах в сборной Украины

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный рассказал о системе штрафов в мужской сборной Украины по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

Пидручный на первенстве мира в шведском Эстерсунде завоевал первую для Украины золотую медаль чемпионатов мира, победив в гонке преследования.

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«У нас есть правило, что использовать телефон в столовой запрещено. Просто достал телефон — сразу пять евро в кассу. Кстати, очень классное правило, телефон вообще никто не носит в столовой, — приводит слова Пидручного xsport.ua. — У девушек такого правила нет, поэтому когда они достают телефон, для нас это такая дикость. Много людей поскидывали по пять евро, я как-то не скидывал. Юрай Санитра (тренер национальной команды) больше всех скинул».

Помимо золота Пидручного в активе сборной Украины есть еще бронзовая медаль — в женской эстафетной гонке.

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