Чемпион мира по биатлону рассказал о штрафах в сборной Украины
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный рассказал о системе штрафов в мужской сборной Украины по биатлону.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный рассказал о системе штрафов в мужской сборной Украины по биатлону.
Пидручный на первенстве мира в шведском Эстерсунде завоевал первую для Украины золотую медаль чемпионатов мира, победив в гонке преследования.
«У нас есть правило, что использовать телефон в столовой запрещено. Просто достал телефон — сразу пять евро в кассу. Кстати, очень классное правило, телефон вообще никто не носит в столовой, — приводит слова Пидручного xsport.ua. — У девушек такого правила нет, поэтому когда они достают телефон, для нас это такая дикость. Много людей поскидывали по пять евро, я
Помимо золота Пидручного в активе сборной Украины есть еще бронзовая медаль — в женской эстафетной гонке.