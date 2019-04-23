Чемпион мира по биатлону рассказал о штрафах в сборной Украины

«У нас есть правило, что использовать телефон в столовой запрещено. Просто достал телефон — сразу пять евро в кассу. Кстати, очень классное правило, телефон вообще никто не носит в столовой, — приводит слова Пидручного xsport.ua. — У девушек такого правила нет, поэтому когда они достают телефон, для нас это такая дикость. Много людей поскидывали по пять евро, я как-то не скидывал. Юрай Санитра (тренер национальной команды) больше всех скинул».