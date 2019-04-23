Норицын и Хованцев сохранили посты главных тренеров сборных России по биатлону

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Тренерский штаб был утвержден на встрече президента СБР Владимира Драчева с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Помощниками Хованцева будут Артем Истомин и Максим Максимов, Норицына — Леонид Гурьев и Николай Загурский. Мужской резервной командой продолжат руководить Сергей Белозеров и Сергей Идинов, в женской сборной к Сергею Коновалову присоединится Евгений Куваев, ранее работавший в разное время с национальными командами в качестве специалиста комплексно-научной группы.

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Отмечается, что состав тренерского штаба не вызвал возражений. Подготовку к новому сезону основная и резервная команды начнут с 14 по 30 мая в Белокурихе (Алтайский край).

Максимов впервые вошел в тренерский штаб национальной команды. Спортсмен является трехкратным призером чемпионатов мира, профессиональную карьеру он завершил в 2012 году.