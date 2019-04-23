Норицын и Хованцев сохранили посты главных тренеров сборных России по биатлону
ТАСС, 23 апреля. Виталий Норицын и Анатолий Хованцев сохранили посты главных тренеров женской и мужской сборных России по биатлону. Об этом во вторник сообщает
ТАСС, 23 апреля. Виталий Норицын и Анатолий Хованцев сохранили посты главных тренеров женской и мужской сборных России по биатлону. Об этом во вторник сообщает
Тренерский штаб был утвержден на встрече президента СБР Владимира Драчева с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Помощниками Хованцева будут Артем Истомин и Максим Максимов, Норицына — Леонид Гурьев и Николай Загурский. Мужской резервной командой продолжат руководить Сергей Белозеров и Сергей Идинов, в женской сборной к Сергею Коновалову присоединится Евгений Куваев, ранее работавший в разное время с национальными командами в качестве специалиста
Отмечается, что состав тренерского штаба не вызвал возражений. Подготовку к новому сезону основная и резервная команды начнут с 14 по 30 мая в Белокурихе (Алтайский край).
Максимов впервые вошел в тренерский штаб национальной команды. Спортсмен является трехкратным призером чемпионатов мира, профессиональную карьеру он завершил в 2012 году.
На чемпионате мира в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три медали (две серебряные и бронзовая), показав лучший результат с 2011 года на мировых первенствах. В прошедшем сезоне мужская команда заняла четвертое место в Кубке наций, лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира. Женская команда заняла четвертое место в Кубке наций, лучшей в общем зачете Кубка мира стала Екатерина