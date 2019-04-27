СБР утвердил состав сборной России по биатлону на следующий сезон
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) утвердил составы женской и мужской сборных на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) утвердил составы женской и мужской сборных на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщили в
Списки спортсменов, которые попали в состав российской команды для прохождения централизованной подготовки, согласованы с Министерством спорта РФ.
В основной состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков. В резервную команду попали Василий Томшин, Игорь Малиновский,
В женскую сборную вошли Екатерина
Подготовку к новому сезону основная и резервная команды начнут на сборе, который пройдет с 14 по 30 мая в Белокурихе (Алтайский край).