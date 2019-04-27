СБР утвердил состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Источник: РИА "Новости"

Списки спортсменов, которые попали в состав российской команды для прохождения централизованной подготовки, согласованы с Министерством спорта РФ.

В основной состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков. В резервную команду попали Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов и Евгений Сидоров.

В женскую сборную вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова. В резервной команде оказались Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.