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27 апреля, источник: ТАСС

СБР утвердил состав сборной России по биатлону на следующий сезон

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) утвердил составы женской и мужской сборных на следующий сезон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СБР.

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Источник: РИА "Новости"

Списки спортсменов, которые попали в состав российской команды для прохождения централизованной подготовки, согласованы с Министерством спорта РФ.

В основной состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков. В резервную команду попали Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов и Евгений Сидоров.

В женскую сборную вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова. В резервной команде оказались Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

Подготовку к новому сезону основная и резервная команды начнут на сборе, который пройдет с 14 по 30 мая в Белокурихе (Алтайский край).

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