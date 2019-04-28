85-й по рейтингу биатлонист России попал в сборную. Как такое возможно?

Источник: РИА "Новости"

Буквально два дня назад я рассказывал, какую противоречивую реакцию вызвал уход Андрея Падина из тренерского штаба сборной России по биатлону. Виктория Сливко написала отчаянное письмо в социальной сети, открыто выражая непонимание таким решением руководства СБР. Уже тогда было понятно, что это лишь начало «веселья» в межсезонье. А ведь оно толком ещё и не началось. Большинство спортсменов ещё отдыхает на красивых пляжах, а пока они это делают, в нашем биатлоне происходят очень любопытные вещи.

В новом составе сборной России не нашлось места для Максима Цветкова, Ирины Старых, Екатерины Глазыриной, зато нашлось для 21-летнего Евгения Сидорова, который занимает 85-е место в рейтинге СБР и который ни разу не занимал призовых мест на юниорских соревнованиях даже на национальном уровне.

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Кто такой Евгений Сидоров

Чтобы это понять, нужно сделать несколько шагов. Первый — зайти на сайт Союза биатлонистов России. Помимо информации о результатах спортсмена, к которым мы ещё вернёмся, там есть данные о том, какой регион и учреждение он представляет. Смотрим и видим, что Евгений занимается в ЦСК «Ижора» Ленинградской области. Второй пункт — вспоминаем, каким регионом руководил нынешний президент СБР Владимир Драчёв. Внезапно получаем, что тем же самым. Скорее всего, это просто совпадение.

Справедливости ради, надо сказать, что, несмотря на то что Сидоров не попадал на подиумы по юниорам, его можно назвать вполне быстрым биатлонистам. Во многих гонках этого сезона по скорости он был в топе, а вот стрельба граничила с катастрофой. Цифры колеблются на уровне 60 процентов. Сидоров точно не без таланта, но смогут ли тренеры что-то сделать с его стрелковой подготовкой, большой вопрос.

Страсти по Глазыриной

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев предположил, что отсутствие Екатерины связано в первую очередь с её долгами IBU, которые тянутся со времён правления Михаила Прохорова. Губерниев при этом уверен, что Глазырина пригодится команде и вопрос по ней непременно решат.

Нет пока в команде и Ирины Старых, которая разбирается с проблемами со спиной, мешавшие ей во второй половине прошлого сезона. Для Маргариты Васильевой нашли место в команде, но только с тем условием, что она избежит дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов. Ситуация там непростая, и совсем не факт, что решится положительно для спортсменки.

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Без Цветкова

Дела у бывшего капитана сборной России по биатлону совсем не ладятся. Формально в прошлом году Максим был в команде и даже стал частью победной эстафеты в Оберхофе, но в личных гонках его выступления были очень слабыми. Не получилось вообще ничего. Обидно, что Цветков напрочь отказывался давать хоть какие-то комментарии журналистам, поэтому невозможно понять, что происходит со спортсменом на самом деле. Возможно, индивидуальная подготовка положительно повлияет на него и дела пойдут в гору. Терять такого спортсмена очень не хотелось бы.

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