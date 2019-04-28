Драчев: Рейтинг Союза биатлонистов России не влияет на формирование состава сборной

Источник: РИА "Новости"

В субботу пресс-служба СБР назвала ТАСС состав сборной России на следующий сезон. В составе не оказалось Максима Цветкова, Ирины Старых и Екатерины Глазыриной, которые были в расширенном списке. В резервную команду попал 21-летний биатлонист Евгений Сидоров, который занимает 85-е место в рейтинге СБР.

«Сидоров — очень быстрый спортсмен по ходу, мы рассматривали биатлонистов на перспективу, на Олимпийские игры и после них, — сказал Драчев. — Он был взят именно с этим прицелом, посмотрим, правильный ли это выбор. Рейтинг СБР здесь не важен, мы смотрим на возможности спортсмена. Не места главное, а то, что спортсмен может показать».

«Маловероятно, что в составе будут какие-то изменения, по подготовке Глазыриной еще есть много вопросов, а у Старых есть старые болезни. Сборная команда не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы здоровые спортсмены выступали. Когда она будет в хорошем состоянии, то можно будет смотреть. Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве — молодежь, там ограничение в возрасте 25 лет», — добавил Драчев.