Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Максим Ковтун завершил карьеру
10«Барселона» отпраздновала чемпионство
16:11 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Рейтинг Союза биатлонистов России не влияет на формирование состава сборной

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) не играет роли при формировании состава сборной на следующий сезон. Об этом ТАСС сказал глава СБР Владимир Драчев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу пресс-служба СБР назвала ТАСС состав сборной России на следующий сезон. В составе не оказалось Максима Цветкова, Ирины Старых и Екатерины Глазыриной, которые были в расширенном списке. В резервную команду попал 21-летний биатлонист Евгений Сидоров, который занимает 85-е место в рейтинге СБР.

«Сидоров — очень быстрый спортсмен по ходу, мы рассматривали биатлонистов на перспективу, на Олимпийские игры и после них, — сказал Драчев. — Он был взят именно с этим прицелом, посмотрим, правильный ли это выбор. Рейтинг СБР здесь не важен, мы смотрим на возможности спортсмена. Не места главное, а то, что спортсмен может показать».

«Маловероятно, что в составе будут какие-то изменения, по подготовке Глазыриной еще есть много вопросов, а у Старых есть старые болезни. Сборная команда не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы здоровые спортсмены выступали. Когда она будет в хорошем состоянии, то можно будет смотреть. Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве — молодежь, там ограничение в возрасте 25 лет», — добавил Драчев.

Подготовку к новому сезону основная и резервная команды начнут с 14 по 30 мая в Белокурихе (Алтайский край).

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
«Зенит» забил четыре мяча «Крыльям Советов» в матче РПЛ
«Манчестер Сити» вернул себе лидерство в чемпионате Англии
Семин прокомментировал ситуацию с неиграющим Игорем Денисовым
Вальттери Боттас вышел в лидеры «Формулы-1» после победы в Баку
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Челси» в матче АПЛ
Семак поделился эмоциями от выхода «Зенита» в Лигу чемпионов
Нападающий сборной США побил рекорд Овечкина на юниорском ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь