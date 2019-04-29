В биатлонную сборную взяли лыжника. Он занимал места во второй сотне

Источник: Спорт-Экспресс

В основной состав сборной России по биатлону на сезон-2019/20 включены 16 спортсменов — по восемь мужчин и женщин. Ровно таким же будет состав резервной команды, в которой введено ограничение по возрасту. Ни в основу, ни в резерв не попали чемпион мира Максим Цветков, призеры этапов Кубка мира Ирина Старых и Екатерина Глазырина, а также Маргарита Васильева.

Логинов? Юрлова? Сидоров!

Главная фамилия в списочном составе сборной вовсе не Логинов, и даже не Юрлова. В резервную команду включен биатлонист из Ленинградской области Евгений Сидоров. Ему 21 год, он из Всеволожского района, руководителем которого до своего перехода на работу в Госдуму был нынешний глава СБР Владимир Драчев.

За какие заслуги спортсмена, который ни разу не становился призером никаких соревнований, взяли в сборную? Никакой простой логикой это решение объяснить нельзя. В прошлом сезоне Сидорова не было ни в резерве, ни в юниорском составе. Он готовился в команде своего региона и не претендовал ни на что серьезное.

Среди сверстников Евгений, которому в сентябре исполнится уже 22 года, никогда не считался лидером. Владимир Драчев, объясняя включение спортсмена в резервный состав, отметил его скорость и олимпийские перспективы. Но тогда он наверняка проявлял себя и в лыжных гонках — юные биатлонисты часто заявляются на такие соревнования. К тому же СБР выражал намерение привлекать лыжников.

В завершившемся сезоне Сидоров провел две лыжные гонки на всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре в конце ноября. На классической пятнашке стал 165-м, на коньковой десятке — 40-м. По своему возрасту! В остальных лыжных гонках результаты Евгения были примерно на том же уровне. Единственный раз он блеснул два года назад в Мурманске, когда на десятке коньком занял четвертое место.

Это не те результаты, которые позволяют говорить о нем, как о реально быстром спортсмене. А если добавить, что точность его стрельбы не превышает 65 процентов, то вопросов еще больше. По хорошему в 22 года пора уже выступать на Кубке мира.

Слова про перспективность — очень удобная позиция. 25-летний тренер Владислав Тулаев в прошлом году благодаря своим связям должен был учить резервный состав сборной стрельбе. Слава богу, выступил в инстаграме и был выведен из тренерского списка, отправленного в Минспорт. Тулаева тоже считали перспективным. Не исключено, что с Сидоровым тоже всплывет какая-то история.

Сборная поменялась наполовину

Что еще бросается в глаза при изучении списочного состава сборной? Да многое. Потому что изменений очень много. Давайте сравним с прошлым сезоном.

Тогда на централизованную подготовку были направлены Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Анастасия Егорова, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова.

Сейчас состав основной команды выглядит следующим образом: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.

Изменений в основе — ровно 50 процентов.

Вопросов по составу, наверное, нет. Обращает на себя внимание отсутствие в списках чемпиона мира Максима Цветкова, который, очевидно, будет готовиться к сезону за счет своих регионов — Москвы и Вологодской области. Вопрос в том, получит ли он шанс пробиться в команду на этапы Кубка мира, и не просто пробиться, а вернуться на свой прежний уровень. Потому что такой Цветков, которого мы наблюдали в прошлом сезоне, навряд ли чем-то поможет сборной.

Нет в команде Ирины Старых, Маргариты Васильевой и Екатерины Глазыриной. Ситуации в каждом случае разные. Старых, как уверяют тренеры, испытывает проблемы со спиной. Но это не помешало тренерскому штабу заявить ее на чемпионат мира, а потом уточнить, что она не в состоянии бежать все гонки. Через месяц на чемпионате России состояние вдруг улучшилось. Васильева находится под угрозой дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов, как Максим Буртасов и Алексей Корнев, уже получившие наказание за аналогичный проступок.

А Глазырина не вернула IBU три десятка тысяч евро, и просто так вернуться в Кубок мира не может, даже отбыв дисквалификацию. Так что особых вопросов к составу нет. Главное, чтобы те, кто попали в команду, сделали шаг вперед. А то за счет только Логинова и Юрловой сборная долго не протянет.

Состав сборной России на централизованную подготовку

Мужчины

Основа: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

Резерв: Василий Томшин, Игорь Малиновский, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

Женщины

Основа: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.