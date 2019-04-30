Сборная России по биатлону отказалась от призовых IBU, чтобы погасить долг Екатерины Глазыриной

Источник: Sport24

В начале апреля Екатерина Глазырина зажгла на чемпионате России, но уже в тот момент все знали, что она не выплатила долг перед Международным союзом биатлонистов (после дисквалификации IBU аннулировал часть ее результатов). В ее словах проскочили мысли даже о возможном кредите.

— За что меня дисквалифицировали? Сейчас вспомню, если в двух словах: за то, что я не знала, что принимаю. Вроде как поэтому мне дали два года. За весь этот период все, что мне пришло (от IBU) — это уведомление о том, что я должна вернуть призовые, порядка 31 тысячи евро. Понятно, что никто эти деньги выплачивать не будет. Получается, мне идти брать кредит, чтобы выплатить эти деньги? Я эти деньги не украла. Понятно, правила есть правила, я должна их соблюдать и вернуть деньги.

СБР эту тему долго не поднимал, но когда спортсменку включили в предварительный список на следующий сезон, выбора у них уже не осталось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtLsvdIhXuD/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtLsvdIhXuD/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Дисквалификация спортсменки заканчивается 9 февраля. «Карьеру она завершать не собирается, мы готовимся. Есть ли в планах вернуться в сборную? Конечно, она будет бороться за место в национальной команде», – заявила тренер спортсменки Валентина #Стремоусова. #Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда #Макларена. Россиянка была отстранена от соревнований во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене в 2017 году. В октябре 2017 года прошли слушания по делу биатлонистки. 4 мая Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года и аннулировал все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимр #Драчев заявил, что Глазырина в текущем сезоне не сможет претендовать на попадание в соборную. «В этом сезоне мы точно рассматривать ее не будем. Если Екатерина захочет выступать и будет готовиться, то посмотрим, как у нее сложится дальше», – цитирует Драчева ТАСС. #биатлон#ялюблюбиатлон#biathlon#ilovebiathlon#teamRussia#ibu#worldcup#кубокмира#Glazyrina #biathlon_is_my_life</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_is_my_life/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ???????? ??</a> (@biathlon_is_my_life) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-28T15:11:35+00:00">28 Янв 2019 в 7:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Глазыриной в итоговом списке, правда, не оказалось, что вызвало бурное обсуждение и шквал негатива. И пока все начали гневаться на СБР, старший тренер женской команды Виталий Норицын быстро дал ее непопаданию четкое и логичное объяснение.

«Рассматриваем ли Глазырину в качестве кандидата в сборную? Тяжелый вопрос. Есть команда “А”, где нет ограничений по возрасту, но в нее Глазырина пока не проходит. А в “Б” команде условились, что будет омоложение. Но у нас есть подготовительный период и летний чемпионат России. Если спортсменка будет выглядеть хорошо, то, конечно, рассмотрим ее кандидатуру», — сказал Норицын в интервью «Спорт день за днем».

В Тюмени на чемпионате России Катя выиграла только спринтерскую гонку, и команде Владимира Драчева это показалось не самым весомым аргументом, чтобы сходу брать ее на сборы. И это здравое решение. Отсутствие соревновательной практики еще никому не помогало сразу летать по трассе и выбивать все мишени с закрытыми глазами.

Еще одним фактором стал возраст биатлонистки. В апреле Глазыриной исполнилось 32 года. А к Олимпиаде в Пекине ей будет 35. Солидный возраст, но, увы, пример Уле Эйнара Бьорндалена в сборной России никогда не работал. У нас никто особо феноменально в эти годы не выступал, и вряд ли у Глазыриной случится обратное.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhHUVXtBAhF/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhHUVXtBAhF/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/worldofbiathlon/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> World of Biathlon</a> (@worldofbiathlon) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-03T16:04:37+00:00">3 Апр 2018 в 9:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот так и вышло, что за место под солнцем не так и просто бороться. Но не стоит забывать, что конкуренция в женской команде никакая, и если Катя хорошо поработает и выиграет пару гонок на летнем чемпионате России, то в резерв ее возьмут. А там уже все будет зависеть только от нее. Благо, у Норицына девушки, идущие шестыми номерами, долго не засиживаются и часто меняются.

Интересно, что изначально страшная проблема в виде долга перед IBU затмевала даже результаты и попадание Глазыриной куда-либо. А этот вопрос, оказывается, очень просто решаем. Федерация спортсменку решила не бросать. И Норицын тоже все подробно объяснил.

«Чтобы получить допуск на международные соревнования, Глазыриной нужно вернуть IBU 31 тысячу евро призовых. Этот вопрос решался в течение всего сезона. Все общекомандные деньги мы оставляем IBU и таким образом гасим свой долг. Речь идет о призовых, которые зарабатывает федерация. Есть призовые за попадание в топ-15, за место в общем зачете в конце сезона. Первое, второе, третье, четвертое, пятое места — это все деньги. Они пойдут на все издержки. Плюс у нас есть дорожная карта по восстановлению СБР, и там есть пункты, которые касаются финансов», — цитирует Норицына «Спорт день за днем».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhwcQMOAGfN/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhwcQMOAGfN/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Мы всегда были в обойме. У нас на Кубке мира постоянно участвовала Ульяна #Кайшева, выступила на Олимпиаде. Я не чувствую, что на Кубке IBU мы какие-то брошенки. Мы работаем, растим молодежь. За ними все-таки будущее. Это немножко другая сторона медали, но никак не шаг назад. Это тоже наша команда, сборная России. Просто резервная. – Вы уже понимаете свою роль на следующий сезон? – Нет. У нас еще не выбран тренерский состав. Вывесили на сайт, что можно подавать заявку на конкурс. Подам на национальную команду и резервную. Посмотрим. – Главная цель – национальная команда? – Первостепенная. Если решат, что есть лучше кандидат, то с удовольствием поработаю с резервом. Могу и с юниорами. Специфику – в каком возрасте и что надо делать – я понимаю, – рассказал #Норицын. #биатлон#ялюблюбиатлон#biathlon#ilovebiathlon#teamRussia #biathlon_is_my_life</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/biathlon_is_my_life/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ???????? ??</a> (@biathlon_is_my_life) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-19T15:22:41+00:00">19 Апр 2018 в 8:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Получается, что СБР в этой истории нечто вроде Феи-крестной из «Золушки». Взмахнули волшебной палочкой и порешали все проблемы, предоставив Глазыриной полную свободу, но с полным ожиданием того, что это окупится ее результатами. После таких чудес не верить словам Александра Тихонова о том, что в эстафете Катя очень бы команде помогла, просто глупо. Забойная четверка всегда нужна. Тем более что золота у наших девчонок не было со времен Ванкувера-2010. Пора бы уже.