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10:16 (мск), источник: Sport24

Сборная России по биатлону отказалась от призовых IBU, чтобы погасить долг Екатерины Глазыриной

Теперь она сможет выступать на международных стартах.

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Источник: Sport24

В начале апреля Екатерина Глазырина зажгла на чемпионате России, но уже в тот момент все знали, что она не выплатила долг перед Международным союзом биатлонистов (после дисквалификации IBU аннулировал часть ее результатов). В ее словах проскочили мысли даже о возможном кредите.

— За что меня дисквалифицировали? Сейчас вспомню, если в двух словах: за то, что я не знала, что принимаю. Вроде как поэтому мне дали два года. За весь этот период все, что мне пришло (от IBU) — это уведомление о том, что я должна вернуть призовые, порядка 31 тысячи евро. Понятно, что никто эти деньги выплачивать не будет. Получается, мне идти брать кредит, чтобы выплатить эти деньги? Я эти деньги не украла. Понятно, правила есть правила, я должна их соблюдать и вернуть деньги.

СБР эту тему долго не поднимал, но когда спортсменку включили в предварительный список на следующий сезон, выбора у них уже не осталось.

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Глазыриной в итоговом списке, правда, не оказалось, что вызвало бурное обсуждение и шквал негатива. И пока все начали гневаться на СБР, старший тренер женской команды Виталий Норицын быстро дал ее непопаданию четкое и логичное объяснение.

«Рассматриваем ли Глазырину в качестве кандидата в сборную? Тяжелый вопрос. Есть команда “А”, где нет ограничений по возрасту, но в нее Глазырина пока не проходит. А в “Б” команде условились, что будет омоложение. Но у нас есть подготовительный период и летний чемпионат России. Если спортсменка будет выглядеть хорошо, то, конечно, рассмотрим ее кандидатуру», — сказал Норицын в интервью «Спорт день за днем».

В Тюмени на чемпионате России Катя выиграла только спринтерскую гонку, и команде Владимира Драчева это показалось не самым весомым аргументом, чтобы сходу брать ее на сборы. И это здравое решение. Отсутствие соревновательной практики еще никому не помогало сразу летать по трассе и выбивать все мишени с закрытыми глазами.

Еще одним фактором стал возраст биатлонистки. В апреле Глазыриной исполнилось 32 года. А к Олимпиаде в Пекине ей будет 35. Солидный возраст, но, увы, пример Уле Эйнара Бьорндалена в сборной России никогда не работал. У нас никто особо феноменально в эти годы не выступал, и вряд ли у Глазыриной случится обратное.

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Вот так и вышло, что за место под солнцем не так и просто бороться. Но не стоит забывать, что конкуренция в женской команде никакая, и если Катя хорошо поработает и выиграет пару гонок на летнем чемпионате России, то в резерв ее возьмут. А там уже все будет зависеть только от нее. Благо, у Норицына девушки, идущие шестыми номерами, долго не засиживаются и часто меняются.

Интересно, что изначально страшная проблема в виде долга перед IBU затмевала даже результаты и попадание Глазыриной куда-либо. А этот вопрос, оказывается, очень просто решаем. Федерация спортсменку решила не бросать. И Норицын тоже все подробно объяснил.

«Чтобы получить допуск на международные соревнования, Глазыриной нужно вернуть IBU 31 тысячу евро призовых. Этот вопрос решался в течение всего сезона. Все общекомандные деньги мы оставляем IBU и таким образом гасим свой долг. Речь идет о призовых, которые зарабатывает федерация. Есть призовые за попадание в топ-15, за место в общем зачете в конце сезона. Первое, второе, третье, четвертое, пятое места — это все деньги. Они пойдут на все издержки. Плюс у нас есть дорожная карта по восстановлению СБР, и там есть пункты, которые касаются финансов», — цитирует Норицына «Спорт день за днем».

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Получается, что СБР в этой истории нечто вроде Феи-крестной из «Золушки». Взмахнули волшебной палочкой и порешали все проблемы, предоставив Глазыриной полную свободу, но с полным ожиданием того, что это окупится ее результатами. После таких чудес не верить словам Александра Тихонова о том, что в эстафете Катя очень бы команде помогла, просто глупо. Забойная четверка всегда нужна. Тем более что золота у наших девчонок не было со времен Ванкувера-2010. Пора бы уже.

Но сначала следует полностью погасить долг.

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