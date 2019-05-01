Стал известен сменщик Пихлера на посту тренера сборной Швеции

Источник: РИА "Новости"

До этого Лукас был ассистентом 64-летнего Пихлера.

В январе 2019 года тренер рассказал о намерении освободить должность. На завершившемся чемпионате мира в активе шведов золото, серебро и бронза.

Новым спортивным директором национальной команды был назначен Андерс Бистрем. В прошлые пять лет он работал с норвежской юниорской сборной по лыжным гонкам, а также успел побыть наставником шведки Стины Нильссон и норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо.