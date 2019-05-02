Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
13Величие Месси: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
10«МЮ» — «Челси»: ничья в пользу «Тоттенхэма»
2 мая, источник: ТАСС

Украинская биатлонистка Пидгрушная продолжит карьеру после проблем с сердцем

ТАСС, 2 мая. Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная приняла решение продолжить карьеру после досрочного завершения прошлого сезона из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины (ФБУ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Пидгрушная завершила прошлый сезон в середине февраля из-за острого воспаления сердечной мышцы. В апреле спортсменка прошла повторное обследование. Врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом.

Читайте также
Чемпион мира по биатлону рассказал о штрафах в сборной Украины
32-летняя Пидгрушная будет проводить предсезонную подготовку в общей группе сборной Украины. Такое решение было принято после консультации с главой ФБУ Владимиром Брынзаком и тренерами команды.

Пидгрушная является олимпийской чемпионкой 2014 года в составе женской эстафетной команды. Также на ее счету золотая (2013), две серебряные (2013, 2017) и бронзовая (2013) медали чемпионатов мира.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Америка — главный конкурент России на чемпионате мира?
«Арсенал» одержал волевую победу над «Валенсией» в Лиге Европы
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию завершила карьеру
Овечкин присоединился к сборной России на Чешских играх
«Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЕ
Капитан «Зенита» рассказал о своем будущем в команде
Армия пионеров: ЦСКА вошел в топ-50 самых молодых команд Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь