Украинская биатлонистка Пидгрушная продолжит карьеру после проблем с сердцем
ТАСС, 2 мая. Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная приняла решение продолжить карьеру после досрочного завершения прошлого сезона
ТАСС, 2 мая. Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная приняла решение продолжить карьеру после досрочного завершения прошлого сезона
Пидгрушная завершила прошлый сезон в середине февраля
Пидгрушная является олимпийской чемпионкой 2014 года в составе женской эстафетной команды. Также на ее счету золотая (2013), две серебряные (2013, 2017) и бронзовая (2013) медали чемпионатов мира.