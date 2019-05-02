Украинская биатлонистка Пидгрушная продолжит карьеру после проблем с сердцем

Пидгрушная завершила прошлый сезон в середине февраля из-за острого воспаления сердечной мышцы. В апреле спортсменка прошла повторное обследование. Врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом.

Чемпион мира по биатлону рассказал о штрафах в сборной Украины