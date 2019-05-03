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20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Норвежский биатлонист Л’Абе-Лунд завершил карьеру

33-летний норвежский биатлонист Хенрик Л’Абе-Лунд после 14 сезонов, проведённых в национальной сборной, объявил о завершении карьеры.

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«В апреле я собирался продолжать, начал понемногу тренироваться и понял, что тело и мотивация уже не те, как бывало обычно. Поэтому правильнее будет найти для себя что-то другое», — приводит слова Л’Абе-Лунда NRK.

Л’Абе-Лунд является чемпионом мира 2013 года в эстафете в составе мужской сборной Норвегии. В прошедшем сезоне Хенрик стал 19-м в общем зачёте Кубке мира, четырежды войдя в десятку сильнейших в личных гонках. Л’Абе-Лунд стал 8-м в спринте и 7-м в гонке преследования на первом этапе в Поклюке, 9-м в спринте в Нове-Место и 8-м в масс-старте в Хольменколлене.

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