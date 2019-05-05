Российские биатлонисты Васильева и Логинов вошли в новый пул допинг-тестирования IBU

Источник: ИТАР-ТАСС

По информации, представленной IBU, в международный пул допинг-тестирования на сезон-2019/20 входят 142 спортсмена (70 мужчин и 72 женщины). Россия в этом списке представлена 39 атлетами (21 мужчина и 18 женщин). Второе место по представительству занимает Германия (15 спортсменов), третье — Франция (12).

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В международный пул допинг-тестирования входят все ведущие биатлонисты России, включая призеров последнего чемпионата мира Александра Логинова, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Никиту Поршнева, Екатерину Юрлову-Перхт, а также находящуюся под угрозой дисквалификации за нарушения правил доступности Маргариту Васильеву.

Международный союз биатлонистов сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.