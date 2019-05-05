Российские биатлонисты Васильева и Логинов вошли в новый пул допинг-тестирования IBU
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свой пул
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свой пул
По информации, представленной IBU, в международный пул
В международный пул
Международный союз биатлонистов сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.
Спортсмены, включенные в международный пул