IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2019/20 и чемпионата мира
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь этапов Кубка мира сезона-2019/20 и чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь этапов Кубка мира сезона-2019/20 и чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Далее календарь выглядит следующим образом:
второй этап — Хохфильцен (Австрия),
третий этап — Анси (Франция),
четвертый этап — Оберхоф (Германия),
пятый этап — Рупольдинг (Германия),
шестой этап — Поклюка (Словения),
седьмой этап —
восьмой этап — Контиолахти (Финляндия),
девятый этап — Холменколлен (Норвегия),
В период между шестым и седьмым этапами состоится чемпионат мира. Гонки пройдут с 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве.