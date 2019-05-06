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12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2019/20 и чемпионата мира

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь этапов Кубка мира сезона-2019/20 и чемпионата мира в итальянской Антерсельве.

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Источник: РИА "Новости"

Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Далее календарь выглядит следующим образом:

второй этап — Хохфильцен (Австрия), 13—15 декабря;.

третий этап — Анси (Франция), 19—22 декабря;.

четвертый этап — Оберхоф (Германия), 9—12 января;.

пятый этап — Рупольдинг (Германия), 15—19 января;.

шестой этап — Поклюка (Словения), 23—26 января;.

седьмой этап — Нове-Место (Чехия), 5—8 марта;.

восьмой этап — Контиолахти (Финляндия), 12—15 марта;.

девятый этап — Холменколлен (Норвегия), 20—22 марта.

В период между шестым и седьмым этапами состоится чемпионат мира. Гонки пройдут с 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве.

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