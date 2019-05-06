IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2019/20 и чемпионата мира

Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде. Далее календарь выглядит следующим образом:

В период между шестым и седьмым этапами состоится чемпионат мира. Гонки пройдут с 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве.