Глава РУСАДА уверен в дисквалификации биатлонистки Васильевой

Источник: Спорт РИА Новости

Участники заседания совместной рабочей группы СБР и IBU по восстановлению обсудили ход выполнения «дорожной карты». Среди участников заседания был Ганус. Президент IBU Олле Далин лично пригласил Гануса и его заместителя Маргариту Пахноцкую к участию в деятельности совместной рабочей группы. Кроме того, у РУСАДА и СБР заключено соглашение об обеспечении антидопинговой деятельности. В частности, члены рабочей группы обсудили ситуацию с Маргаритой Васильевой, получившей три «флажка» за невыполнение требований о предоставлении информации.

«Мы это проговорили и уже не в первый раз. Это вопрос готовности спортсменки, ее понимания того, что антидопинговая деятельность сама по себе и все ее составляющие, включая внесения информации в систему ADAMS, являются неотъемлемой частью профессионального спортсмена. Если человек встал на путь профессионального спорта, он должен относиться к этому совершенно иначе. Как раз один из наших зарубежных коллег (член исполкома IBU Франц Штайнле) сказал, что если у нас в России количество таких случаев переваливает за десяток, то у них это единицы», — сказал Ганус.