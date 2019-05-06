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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава РУСАДА уверен в дисквалификации биатлонистки Васильевой

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Денис Косинов. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, участвовавший в заседании совместной рабочей группы Союза биатлонистов России (СБР) и Международного союза биатлонистов (IBU), заявил РИА Новости, что спортсменка Маргарита Васильева будет дисквалифицирована на некий период, и это лишь вопрос времени.

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Источник: Спорт РИА Новости

Участники заседания совместной рабочей группы СБР и IBU по восстановлению обсудили ход выполнения «дорожной карты». Среди участников заседания был Ганус. Президент IBU Олле Далин лично пригласил Гануса и его заместителя Маргариту Пахноцкую к участию в деятельности совместной рабочей группы. Кроме того, у РУСАДА и СБР заключено соглашение об обеспечении антидопинговой деятельности. В частности, члены рабочей группы обсудили ситуацию с Маргаритой Васильевой, получившей три «флажка» за невыполнение требований о предоставлении информации.

«Мы это проговорили и уже не в первый раз. Это вопрос готовности спортсменки, ее понимания того, что антидопинговая деятельность сама по себе и все ее составляющие, включая внесения информации в систему ADAMS, являются неотъемлемой частью профессионального спортсмена. Если человек встал на путь профессионального спорта, он должен относиться к этому совершенно иначе. Как раз один из наших зарубежных коллег (член исполкома IBU Франц Штайнле) сказал, что если у нас в России количество таких случаев переваливает за десяток, то у них это единицы», — сказал Ганус.

«В моем понимании глупо получать дисквалификацию за нарушение правил доступности. Это просто глупо. Очень важно, чтобы у спортсмена сходились две составляющие — его спортивная составляющая и внутренняя культура. Это же вопрос ответственности. На нее (Маргариту Васильеву) полагались, в нее вкладывали силы и средства. Ее готовили, а она сейчас будет дисквалифицирована на некий период, и сборная не сможет на нее рассчитывать. Ее дисквалификация — вопрос времени. Хотя этот вопрос рассматривается не в РУСАДА, а в международной федерации», — подчеркнул собеседник агентства.

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