Огласили заработки биатлонистов за сезон. Йоханнес Бе установил рекорд, но это даже меньше $0,5 млн
У Логинова в 2,5 раза меньше.
У Логинова в 2,5 раза меньше.
Биатлонный сезон 2018/19 подарил миру сразу двух новых обладателей Больших хрустальных глобусов: у мужчин лучшим стал Йоханнес Бе, у женщин — Доротея Вирер. Причем, если итальянка вплоть до последнего этапа сражалась за первую строчку тотала, то норвежец уже на ЧМ в Эстерсунде смог создать недосягаемый отрыв. В этом сезоне Йоханнес одержал 16 кубковых побед, взял 4 золота ЧМ, а также собрал абсолютно все глобусы, что позволило ему заработать рекордную сумму призовых — €460 900. Даже в свои лучшие годы за один сезон Мартен Фуркад и
Доротея также заработала рекордные призовые — €251,5 тыс., хотя и одержала в сезоне лишь три кубковые победы. А сколько же заработали наши биатлонисты? Давайте посчитаем.
За победу в отдельно взятой гонке на Кубке мира биатлонист получает €15 тыс., всего же призовые достанутся 15-и лучшим. На ЧМ призовые выше: чемпион получит €25 тыс. Победа в кубковой эстафете принесет команде €24 тыс., в эстафете на ЧМ — €28 тыс.
Первое место в гонке на Кубке IBU приносит победителю только €3 тыс., да и призовая зона здесь только до топ-6. Однако вполне возможно, что биатлонист, выступающий на Кубке IBU, заработает за сезон больше, чем постоянный участник Кубка мира. Например, Виктория Сливко, практически весь сезон выступавшая на Кубке IBU, получила почти на €4,5 тыс. больше, чем третий номер основной российской команды Матвей Елисеев.
Отдельные бонусы можно получить за выход на гонку в желтой (€1 тыс.) и красной майках (€850). Ну, а в конце сезона можно получить еще несколько тысяч евро, здесь в плюсе окажутся обладатели больших и малых Кубков мира, а также топ-10 тотала.
Предсказуемо лучшим по заработку в сборной России стал Александр Логинов, который все же удержал вторую строчку общего тотала (€23 тыс.). Удачное выступление на ЧМ, а также классные результаты в Оберхофе (победа в спринте, 5-е место в пасьюте, золото в эстафете) в сумме принесли ему €65,5 тыс. Всего же за сезон Логинов заработал €174,5 тыс.
Среди женщин лучшей стала Екатерина
Биатлон — один из самых популярных зимних видов спорта, поэтому спонсоры охотно в него вкладываются. Поэтому, несмотря на то, что в том же лыжном Кубке мира гонок гораздо больше, призовые там выплачиваются более скромные (за победу в лыжной гонке спортсмен получит лишь €4467 — более чем в три раза меньше, чем чемпион-биатлонист). Самым же прибыльным зимним видом (не считая хоккея) являются горные лыжи: здесь за первое место можно получить от €33 369. А вот скелетонисты и бобслеисты соревнуются практически бесплатно, призовые выплачиваются лишь в конце сезона, и то только топ-10 общего зачета (в бобслее триумфаторы тотала получат €20 000, в скелетоне — €5 000).
IBU периодически увеличивает суммы призовых, так что Йоханнесу Бе есть куда стремиться, чтобы установить новый рекорд. Правда, так однозначно доминировать, как это было в минувшем сезоне, нереально сложно.