«Драчева интересуют только деньги, а я не люблю жадных». Резцова призвала главу СБР уйти в отставку

Источник: Sport24

«Изначально была за Виктора Майгурова, но верила, что и Владимир Драчев может что-то сделать. Он же бил себя в грудь, обещал все исправить сразу же, как придет на пост главы СБР. Но сейчас стало понятно, что его интересуют только деньги. Не люблю жадных людей.

Понятно, что из-за допингового скандала от российского биатлона отвернулись спонсоры и не проводятся соревнований. Но это не повод за деньги давать должности людям. Сейчас Драчев — свадебный генерал. А рулит всем господин Нуждов, которому финансово помогает «Газпром». Он дает финансы, а за это имеет право руководить процессами. Сделали из СБР шапито!

Считаю, что Владимир Петрович мог бы подать в отставку вместе со всей своей командой и тренерским составом. Он не справился, и не видно перспектив. Вопрос в другом: кто вместо него? Можно было бы попробовать на год поставить Виктора Майгурова. Он человек интеллигентный, имеющий хорошие связи в Международной федерации.

Он хотя бы мог договориться, чтобы от нас отстали по поводу допинговых дел. Нас ведь гнобят по всем направлениям, а мы не можем договориться до сих пор. У Драчева даже речь не поставлена, чтобы разговаривать с международными партнерами. Так что Виктор Викторович хотя бы в этом направлении мог бы что-то сделать. Хотя понимаю, что от поста президента СБР просто так не отказываются.

На мой взгляд, стало только хуже, хотя уж куда хуже! Может быть, просто ничего не изменилось. Сейчас важно работать, спрашивать, какие есть проблемы в регионах, как работает сборная. А Драчев только на этапы Кубка мира летает и интервью раздает — какой он и его команда хорошие, — цитирует Резцову Metaratings.ru.