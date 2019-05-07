Шведский биатлонист подверг критике главу WADA за позицию по РУСАДА
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон раскритиковал президента WADA Крэйга Риди за его слова о восстановлении РУСАДА.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон раскритиковал президента WADA Крэйга Риди за его слова о восстановлении РУСАДА.
«Я в очередной раз разочарован в связи с тем, что наши спортивные лидеры дают подобные комментарии. Сэр Крэйг Риди больше сосредоточен на критике спортсменов с иной точкой зрения, чем на борьбе с допингом», — написал спортсмен на своей странице в Twitter.
Глава WADA Крэйг Риди во время Международной конвенции «СпортАккорд» заявил, критики решения восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) преследуют политические, а не спортивные цели.