Шведский биатлонист подверг критике главу WADA за позицию по РУСАДА

«Я в очередной раз разочарован в связи с тем, что наши спортивные лидеры дают подобные комментарии. Сэр Крэйг Риди больше сосредоточен на критике спортсменов с иной точкой зрения, чем на борьбе с допингом», — написал спортсмен на своей странице в Twitter.