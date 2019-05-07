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7 мая, источник: Спорт РИА Новости

Шипулин: Очень уважительно отношусь к президенту ФЛГР Вяльбе за ее работу

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Завершивший карьеру биатлониста олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин заявил, что «очень уважительно» относится к президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе за ее работу.

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«Это, к сожалению, вопрос открытый. Но есть над чем работать и надо работать на самом деле. Надо работать с молодежью и теми спортсменами, которые сейчас есть. У нас сейчас команды нет, я много уже об этом говорил. В первую очередь для того, чтобы был результат, должны все сплотиться в один кулак и идти к одной цели », — ответил Шипулин в интервью каналу Марии Командной на YouTube на вопрос, почему российский биатлон находится в таком плачевном состоянии.

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По итогам Кубка мира по биатлону сборные России сохранили максимальные квоты на следующий сезон, заняв 4-е места в Кубке наций. Лидер национальной команды Александр Логинов занял второе место в общем зачете. На девяти этапах Кубка мира сборная России завоевала 11 медалей (три золотых, две серебряные и шесть бронзовых). Также россияне завоевали два серебра и одну бронзу на чемпионате мира в Швеции, результаты которого шли в зачет КМ-2018/19.

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«В этом плане очень уважительно отношусь к Вяльбе. Она настолько молодец, собрала свою команду, она действительно лидер, она президент федерации, ее уважают, ее любят. И она со своими спортсменами и с кнутом, и с пряником. Это самое правильное, когда ты видишь, как спортсмены уважают предводителя, самого главного, главнокомандующего. Вместе они на самом деле хорошая команда», — добавил олимпийский чемпион.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде российские лыжники завоевали пять серебряных медалей и три бронзы. Лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира, а также завоевал малый Хрустальный глобус в дистанционных гонках. Наталья Непряева также стала второй в общем зачете Кубка мира. В активе Непряевой серебро «Тур де Ски», такой же результат в многодневке показал Сергей Устюгов.

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