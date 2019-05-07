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7 мая, источник: Спорт РИА Новости

Шипулин — о Кокорине и Мамаеве: В семье не без урода

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Завершивший карьеру биатлониста олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин заявил, что, по его мнению, арестованные за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев уже «десять тысяч раз» об этом пожалели и сделали определенные выводы.

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«Кокорин и Мамаев? Как говорится, в семье не без урода. В каждом виде спорта и в каждой деятельности есть такие люди, которые перешагивают черту и позволяют себе лишнее. Не буду защищать их, не буду говорить, правильно или неправильно они сделали. Уверен, что они уже десять тысяч раз об этом пожалели, все обдумали и сделали определенные выводы», — сказал Шипулин в интервью каналу Марии Командной в YouTube.

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Согласно обвинительному заключению, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Приговор Кокорину и Мамаеву огласят 8 мая в Пресненском суде Москвы.

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