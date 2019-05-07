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7 мая, источник: Спорт РИА Новости

Шипулин рассказал, как ему предлагали применять допинг

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Завершивший карьеру биатлониста олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин в интервью каналу Марии Командной в YouTube признался, что ему предлагали употреблять запрещенные вещества за год до Игр в Сочи.

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Источник: Спорт РИА Новости

Экс-биатлонист отметил, что в подобных ситуациях необходимо абстрагироваться и идти своей дорогой.

«Косвенно были такие предложения, не прямые. Но я сразу говорил: «Даже не подходите ко мне с такими вопросами. Самый интересный момент начинается за год до Олимпийских игр. Приходят такие товарищи… Какие-то психологи, люди, которые засовывают твои лыжи в какой-то резервуар, отчего они поедут в три раза лучше. Предлагают какие-то методики новые. Таких кадров достаточно много», — сказал Шипулин.

Фоторепортаж
Антон Шипулин. Кадры карьеры

Шипулин также рассказал, как спортсменам предлагают принимать допинг.

«Как получается с теми, кто попадается на допинге? Они приходят в сборную наивные, ничего не понимают. Им начесали по ушам, что это нормально, это не допинг, это таблеточка, которая выводит молочную кислоту. Они послушались и случайно попались на допинге. Таких вариантов очень много. Есть, конечно, спортсмены, которые целенаправленно употребляют допинг», — добавил экс-биатлонист.

Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. В апреле стало известно, что Шипулин подал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидата от «Единой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому избирательному округу.

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