Домрачева: Мы живём благодаря отваге и подвигам тех, кто прошёл войну

«Этот день — один из важнейших дней нашей истории. Эта война — наше историческое наследие. Не позитивное, а горькое и печальное. Наследие, которое унесло жизнь каждого третьего жителя Беларуси тех лет, наследие, о котором важно знать и помнить… Помнить не для того, чтобы бояться, а для того, чтобы мы и будущие поколения избежали ошибок прошлых лет.