Тихонов — Шипулину: Встанешь на колени — не поднимешься
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал Антона Шипулина, который хочет избираться в Госдуму, заняться проблемами в Свердловской области.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал Антона Шипулина, который хочет избираться в Госдуму, заняться проблемами в Свердловской области.
«Прочитал интервью тренера по биатлону из Свердловской области, который говорит, как мы можем работать дальше, если у нас винтовки 30-летней давности, а спортсменам нечем стрелять?
Этого заголовка достаточно для того, чтобы губернатор и
Антон говорит, что готов встать на колени, чтобы доказать, что идёт в Госдуму с благими намерениями. Антон, если ты встанешь на колени, ты не поднимешься. Тебе Дума ничего не даст, как не дала ничего всем остальным из наших олимпийцев, кроме безбедной жизни на протяжении четырёх лет и ничего неделания. Мы знаем, какого мнения народ об этих депутатах», — написал Тихонов в своём блоге.