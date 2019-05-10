Тихонов — Шипулину: Встанешь на колени — не поднимешься

«Прочитал интервью тренера по биатлону из Свердловской области, который говорит, как мы можем работать дальше, если у нас винтовки 30-летней давности, а спортсменам нечем стрелять?

Этого заголовка достаточно для того, чтобы губернатор и вице-губернатор, с которым Антон Шипулин катается на лыжах, могли уделить этой проблеме более пристальное внимание. Антон, какая тебе Дума? Почитай комментарии и подумай, идти тебе туда или не идти? Там уже много спортсменов сидит, но мы не видели ни одного ни на трибуне, ни при решении вопросов о допинге, ни в комитете по спорту. Назовите хоть одно решение, которое повлияло бы на улучшение ситуации в спорте.

Антон говорит, что готов встать на колени, чтобы доказать, что идёт в Госдуму с благими намерениями. Антон, если ты встанешь на колени, ты не поднимешься. Тебе Дума ничего не даст, как не дала ничего всем остальным из наших олимпийцев, кроме безбедной жизни на протяжении четырёх лет и ничего неделания. Мы знаем, какого мнения народ об этих депутатах», — написал Тихонов в своём блоге.