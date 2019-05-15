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15 мая, источник: ТАСС

Исполком IBU 6—7 июня обсудит вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) 6—7 июня обсудит вопросы, касающиеся процесса восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

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Источник: РИА "Новости"

6 мая в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы IBU, которая отслеживает выполнение российской стороной условий восстановления полноправного членства СБР в международной организации.

«Следующее заседание исполкома IBU состоится 6—7 июня во Франкфурте. Члены рабочей группы IBU по вопросу восстановления СБР проинформируют исполком о недавнем визите в Москву и обсудят все соответствующие вопросы», — сообщили в IBU.

Как ожидается, на заседании может быть установлена окончательная сумма компенсации, которую СБР должен будет выплатить IBU в связи с допинговыми разбирательствами.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, а также возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

IBU выдвинул 12 условий восстановления прав СБР, они разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами. Восемь из них уже выполнены.

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