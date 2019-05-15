Исполком IBU 6—7 июня обсудит вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России

Источник: РИА "Новости"

6 мая в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы IBU, которая отслеживает выполнение российской стороной условий восстановления полноправного членства СБР в международной организации.

«Следующее заседание исполкома IBU состоится 6—7 июня во Франкфурте. Члены рабочей группы IBU по вопросу восстановления СБР проинформируют исполком о недавнем визите в Москву и обсудят все соответствующие вопросы», — сообщили в IBU.

Как ожидается, на заседании может быть установлена окончательная сумма компенсации, которую СБР должен будет выплатить IBU в связи с допинговыми разбирательствами.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, а также возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.