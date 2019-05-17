Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
19Дзюба с семьей, Заболотный на руках игроков, «Зенит» — чемпион!
12Страшный конец сказки «Аякса»
17 мая, источник: Спорт РИА Новости

Биатлонисты могут получить отечественные патроны и винтовки в 2021 году

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Новый отечественный комплекс «Ствол + патрон» для российских биатлонистов планируется выпустить в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») Альберт Баков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время ЦНИИточмаш заключил соглашение о сотрудничестве с концерном “Калашников” и Союзом биатлонистов России. В соответствии с соглашением “Калашников” поставит нам спортивные винтовки Би-7−4 для проведения испытаний патронами “Олимп-БИ”. Для участия в испытаниях привлечем ведущих биатлонистов России», — сказал Баков.

По его словам, после завершения испытаний и оценки комплекса «Ствол + патрон» будет принято решение об оснащении биатлонистов России отечественными спортивными винтовками «Би-7−4» и патронами «Олимп-БИ». «Массовый выпуск планируется на начало 2021 года», — добавил гендиректор института.

Ранее о том, что для российских биатлонистов планируется создать такой комплекс, рассказал РИА Новости президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. В настоящее время для подготовки спортсменов в биатлоне используется калибр 22LR (5,6×15 миллиметров, малокалиберный патрон кольцевого воспламенения).

Цифра 22 указывает на диаметр пули в дюймах — 0,22. Производством таких патронов занимаются несколько компаний в мире. В России наиболее популярными являются Polar Biathlon финской фирмы Lapua и отечественные патроны серии «Олимп» трех разновидностей — «Олимп-БИ», «Олимп-НОРД» и «Олимп-ЗИМА».

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Шнуров высказался по приговору Кокорину и Мамаеву
Сборная России постарается обеспечить себе выход в плей-офф ЧМ
Субботними матчами стартует предпоследний тур ЧР по футболу
ЦСКА вырвал победу у «Реала» и вышел в финал Евролиги
Агент объяснил, почему СМИ отправляют Де Росси в «Зенит»
Чешские хоккеисты забросили восемь шайб в матче чемпионата мира
За игроком ЦСКА внимательно следят «Барселона» и «Ман Юнайтед»
Симеоне прокомментировал уход Антуана Гризманна из «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь