Биатлонисты могут получить отечественные патроны и винтовки в 2021 году

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время ЦНИИточмаш заключил соглашение о сотрудничестве с концерном “Калашников” и Союзом биатлонистов России. В соответствии с соглашением “Калашников” поставит нам спортивные винтовки Би-7−4 для проведения испытаний патронами “Олимп-БИ”. Для участия в испытаниях привлечем ведущих биатлонистов России», — сказал Баков.

По его словам, после завершения испытаний и оценки комплекса «Ствол + патрон» будет принято решение об оснащении биатлонистов России отечественными спортивными винтовками «Би-7−4» и патронами «Олимп-БИ». «Массовый выпуск планируется на начало 2021 года», — добавил гендиректор института.

Ранее о том, что для российских биатлонистов планируется создать такой комплекс, рассказал РИА Новости президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. В настоящее время для подготовки спортсменов в биатлоне используется калибр 22LR (5,6×15 миллиметров, малокалиберный патрон кольцевого воспламенения).

Цифра 22 указывает на диаметр пули в дюймах — 0,22. Производством таких патронов занимаются несколько компаний в мире. В России наиболее популярными являются Polar Biathlon финской фирмы Lapua и отечественные патроны серии «Олимп» трех разновидностей — «Олимп-БИ», «Олимп-НОРД» и «Олимп-ЗИМА».