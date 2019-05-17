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17 мая, источник: Спорт РИА Новости

Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — РИА Новости. Вход на биатлонный центр в Ханты-Мансийске ограничили из-за медвежонка, замеченного ранее местными жителями, сообщили РИА Новости в пятницу в окружном учреждении «ЮграМегаСпорт», которое обслуживает спортивный комплекс.

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Источник: РИА "Новости"

«Один объект — биатлонный центр, который известен как Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Вход действительно ограничен, на всех точках входа на объект висит объявление-предупреждение, что в лесу есть медведь. С утра там работают спецслужбы, которые пытаются медвежонка найти», — сообщил собеседник агентства.

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По его словам, никаких соревнований или занятий в секциях в пятницу в центре не запланировано.

Власти Ханты-Мансийска в четверг заявили, что в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о замеченном в районе ледового дворца спорта медвежонке. В администрации рекомендовали горожанам воздержаться от посещения лесного массива, на территории которого находятся биатлонный центр и ледовый дворец.

Кроме того, на совещании в муниципалитете принято решение сформировать специальные патрульно-поисковые отряды для поиска животного. В мэрии в пятницу сообщили РИА Новости, что найти медвежонка пока не удалось.

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