Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

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Дальмайер пропустила первую часть минувшего сезона из-за травмы, в общем зачете Кубка мира спортсменка заняла 12-е место. На чемпионате мира в шведском Эстерсунде биатлонистка завоевала бронзовые медали в спринте и гонке преследования.

«После тяжелого сезона я больше не чувствую желания соревноваться, после долгих раздумий я решила закончить карьеру в биатлоне, — написала Дальмайер. — С самого детства я полностью посвящала себя этому виду спорта, благодаря этому я пережила невероятные моменты и познакомилась с невероятными людьми. Без них это не воплотилось бы в жизнь. Но чтобы посвятить себя новым свершениям, мне пора закрыть главу биатлона».