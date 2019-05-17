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17 мая, источник: Спорт РИА Новости

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить выступление на профессиональном уровне.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане заявила о завершении карьеры в 25 лет.

«Людк, а Людк! Глянь, что делается? Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер взяла и завершила спортивную карьеру! Мотивация пропала, не чувствует страсть более! Во как! В 25 лет! Никогда такого не было и вот опять», — написал он на своей странице в Instagram.

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За свою карьеру Дальмайер, кроме двух золотых и одной бронзовой награды Игр в Пхенчхане, семь раз выигрывала золото чемпионата мира и один раз становилась первой в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.

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