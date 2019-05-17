Казахстанская биатлонистка дисквалифицирована на четыре года за допинг
Казахстанская биатлонистка Кристина Боровикова дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных веществ, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская биатлонистка Кристина Боровикова дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных веществ, передает корреспондент Vesti.kz.
Фамилия Боровиковой значится в обновленном списке Национального антидопингового комитета РК, в который включены дисквалифицированные спортсмены.
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Отметим, что Боровикова родилась в 2001 году. Спортсменка родом из города Риддер, что в