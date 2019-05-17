Казахстанская биатлонистка дисквалифицирована на четыре года за допинг

Положительную допинг-пробу на мельдоний Боровикова сдала 26 декабря 2018 года, когда заняла 25-е место в спринте на юниорском чемпионате Казахстана. Ее дисквалификация отсчитывается с 25 января 2019 года и завершится 25 января 2023 года.