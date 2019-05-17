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17 мая, источник: Vesti.kz

Казахстанская биатлонистка дисквалифицирована на четыре года за допинг

Казахстанская биатлонистка Кристина Боровикова дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенных веществ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Фамилия Боровиковой значится в обновленном списке Национального антидопингового комитета РК, в который включены дисквалифицированные спортсмены.

Положительную допинг-пробу на мельдоний Боровикова сдала 26 декабря 2018 года, когда заняла 25-е место в спринте на юниорском чемпионате Казахстана. Ее дисквалификация отсчитывается с 25 января 2019 года и завершится 25 января 2023 года.

Отметим, что Боровикова родилась в 2001 году. Спортсменка родом из города Риддер, что в Восточно-Казахстанской области.

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