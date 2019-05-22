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22 мая, источник: ТАСС

Драчев рассчитывает, что осенью IBU восстановит Союз биатлонистов России в правах

ТАСС, 22 мая. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассчитывает, что осенью на внеочередном заседании конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) права национальной федерации будут полностью восстановлены. Об этом он заявил в среду на встрече с журналистами.

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Источник: РИА "Новости"

6 мая в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы IBU, которая отслеживает выполнение российской стороной условий восстановления полноправного членства СБР в международной организации.

«Проведена большая работа — выдвинутые IBU критерии мы постараемся выполнить, в ближайшее время подведем итоги работы. Крайняя встреча рабочей группы состоялась 6 мая, по ее итогам осталось выполнить еще несколько критериев. Надеюсь, осенью, на внеочередном конгрессе IBU, СБР вновь станет полноправным членом международной федерации», — сказал Драчев.

Исполком IBU 6—7 июня в очередной раз обсудит вопросы, касающиеся процесса восстановления СБР.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, а также возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

IBU выдвинул 12 условий восстановления прав СБР, они разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами. Восемь из них уже выполнены.

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