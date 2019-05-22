Драчев рассчитывает, что осенью IBU восстановит Союз биатлонистов России в правах

Источник: РИА "Новости"

6 мая в Москве состоялось очередное заседание рабочей группы IBU, которая отслеживает выполнение российской стороной условий восстановления полноправного членства СБР в международной организации.

«Проведена большая работа — выдвинутые IBU критерии мы постараемся выполнить, в ближайшее время подведем итоги работы. Крайняя встреча рабочей группы состоялась 6 мая, по ее итогам осталось выполнить еще несколько критериев. Надеюсь, осенью, на внеочередном конгрессе IBU, СБР вновь станет полноправным членом международной федерации», — сказал Драчев.

Исполком IBU 6—7 июня в очередной раз обсудит вопросы, касающиеся процесса восстановления СБР.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, а также возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.