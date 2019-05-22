Драчев: Сборная России по биатлону в следующем сезоне должна быть в тройке сильнейших

Источник: РИА "Новости"

Мужская и женская сборные России занимали четвертые места в предыдущие два года в командном зачете Кубка мира — Кубке наций.

«На предстоящий сезон цели у нас цели не меняются — быть в тройке, — сказал Драчев. — Но нас ждет жесткая конкуренция со стороны традиционно сильных норвежской и немецкой команд. Что касается французов, то многое будет зависеть от состояния Мартена Фуркада».

Для Драчева предстоящий сезон станет вторым во главе СБР. Перед началом минувшего сезона он ставил перед сборными схожие задачи.

«Не вышло, на один шаг отстали. Но это произошло по причине нашей небольшой недоработки — мы сосредоточились на подготовке к главным стартам — к чемпионатам Европы и мира, по этой причине потеряли очки в Кубке мира. Как известно, на североамериканские этапы Кубка мира мы отправили людей, которые не справились с поставленной задачей», — сказал президент федерации.

«В итоге женская команда со второго места опустилась на пятое, а ребята — с третьего на пятое. После нам удалось только подтянуться до четвертого места, хотя изначально мы шли к поставленной цели», — добавил он.

Смотрите также: Невероятная бронза российских биатлонистов