Драчёв назвал задачу российских биатлонистов на следующий сезон

Источник: РИА "Новости"

«На предстоящий сезон цели у нас цели не меняются — быть в тройке. Но нас ждёт жёсткая конкуренция со стороны традиционно сильных норвежской и немецкой команд. Что касается французов, то многое будет зависеть от состояния Мартена Фуркада.

В прошлом сезоне не вышло (выполнить аналогичную задачу. — Прим. «Чемпионата»), на один шаг отстали. Но это произошло по причине нашей небольшой недоработки — мы сосредоточились на подготовке к главным стартам — к чемпионатам Европы и мира, по этой причине потеряли очки в Кубке мира. Как известно, на североамериканские этапы Кубка мира мы отправили людей, которые не справились с поставленной задачей.