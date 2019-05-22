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22 мая, источник: Чемпионат.com

Драчёв назвал задачу российских биатлонистов на следующий сезон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что сборной России по силам занять место в тройке лучших команд мира.

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Источник: РИА "Новости"

«На предстоящий сезон цели у нас цели не меняются — быть в тройке. Но нас ждёт жёсткая конкуренция со стороны традиционно сильных норвежской и немецкой команд. Что касается французов, то многое будет зависеть от состояния Мартена Фуркада.

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В прошлом сезоне не вышло (выполнить аналогичную задачу. — Прим. «Чемпионата»), на один шаг отстали. Но это произошло по причине нашей небольшой недоработки — мы сосредоточились на подготовке к главным стартам — к чемпионатам Европы и мира, по этой причине потеряли очки в Кубке мира. Как известно, на североамериканские этапы Кубка мира мы отправили людей, которые не справились с поставленной задачей.

В итоге женская команда со второго места опустилась на пятое, а ребята — с третьего на пятое. После нам удалось только подтянуться до четвертого места, хотя изначально мы шли к поставленной цели", — цитирует Драчёва ТАСС.

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